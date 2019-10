Pilot-Projekt für Laub-Boxen

Im Herbst herrsche wegen des Laubfalls auch beim Bauhof der Gemeinde Hochbetrieb: Innerhalb weniger Wochen müsse das Laub auf Gehwegen und Straßen entsorgt werden, um die Unfall- und Rutschgefahr für alle Verkehrsteilnehmer zu minimieren. Auch auf Grünflächen werde das Laub entfernt, damit Rasen und Anpflanzungen nicht durch die Laubmengen Schaden erleiden. Für die Gemeinde bedeutet dies Laubentfernung von gemeindlichen Grundstücken, Straßenbegleitgrün, Park- und Grünanlagen und Spielplätzen.

Am 28. Oktober startet die Gemeinde mit dem Pilot-Projekt „Laubsammelboxen“. Diese Sammelboxen werden dann zur Unterstützung der reinigungspflichtigen Anlieger von öffentlichen Straßen von gemeindlichen Bäumen an vier Standorten in Everswinkel und Alverskirchen erstmalig aufgestellt. Die Standorte der Container sind: Nienkamp/Ecke Mühlenstraße, an der Glasfaser PoP-Station; Am Haus Langen, neben dem Glascontainer; Am Haus Borg, an der Eiche vor dem Parkplatz zum Haus St. Magnus; Brinkgarten, im Bereich der Einfahrt.

So sehen die Sammelboxen der Gemeinde aus, in die Anlieger ihr von den Anliegerstraße gesammeltes Laub einwerfen können. Foto: Gemeinde

„Es handelt sich bei diesem Pilot-Projekt um ein Angebot für Bürger aus reinigungspflichtigen Anlieger-Straßen mit sehr hohem Laubanfall von Straßenbäumen zur Entlastung bei ihrer Laubbeseitigungspflicht. Die Boxen sind ausschließlich für Straßenlaub und nicht für private Gartenabfälle vorgesehen.“ Das Straßenlaub sei lose ohne Verpackung (Säcke etc.) in die Boxen zu schütten.

Für Bürger, die diese Laubcontainer nicht nutzen möchten, gibt es nach wie vor weitere Entsorgungsmöglichkeiten: Eigenkompostierung, Biotonne oder den Wertstoffhof, im Gewerbegebiet Rott (kostenpflichtig). Für Fragen bzw. Anregungen steht Umweltberater Bernd Schumacher zur Verfügung, ✆ 8 82 08.