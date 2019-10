Von Patenschaft zur Freundschaft

Andere Kontakte hätten sich nach und nach gelockert. Die zunehmende Selbstständigkeit der ehemals Fremden erlaube eben mehr Unabhängigkeit. „Die Patenschaft war der Beginn einer Freundschaft von ganz besonderem Wert für uns. Wir würden es immer wieder tun.“

Diese Einstellung teilen Dr. Klaus und Monika Berlth aus Everswinkel voll und ganz. Sie betreuen seit dreieinhalb Jahren ebenfalls eine ganze Familie – kurdische Jesiden aus der Region um Aleppo. Haji Alo, damals 20, floh im August 2015 zunächst allein nach Deutschland, sechs Monate später kam der Rest der Familie nach, der Vater allerdings traf erst vor zwei Jahren im Vitus-Dorf ein.

„ Wir würden es immer wieder tun. Wir würden es immer wieder tun. “ Susanne und Astrid Rose

Die Jesiden sind eine eigene religiöse Gemeinschaft, die zur ethnischen Gruppe der Kurden gehört. Nicht erst seit Beginn des Völkermords im Nord-Irak durch den so genannten Islamischen Staat am 3. August 2014, gefolgt von Flucht und Vertreibung, leben sie in Deutschland. Sie werden in ihren angestammten Gebieten seit Jahrhunderten verfolgt. Mit etwa 200 000 Menschen hat in Deutschland die weltweit größte Diaspora-Gemeinde eine neue Heimat gefunden, viele Jesiden leben in dritter und vierter Generation unter uns. Mitglieder der weit verzweigten Familie Alo gehören ebenfalls dazu, die Verwandtschaft lebt seit Jahrzehnten im Großraum Herford/Bielefeld sowie in Essen und Bonn.

Familie Alo und ihre beruflichen Wege Die Mitglieder der Familie Alo und ihre verschiedenen beruflichen Wege: Khanom und Mustafa machen nach diversen Praktika zwecks Orientierung auf dem deutschen Arbeitsmarkt seit dem Herbstbeginn Ausbildungen zur Frisörin im Salon „My Style“ bzw. zum Kfz-Mechatroniker bei Knubel Serries. Mustafa engagiert sich zudem seit drei Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr. Aleas, der jüngste Sohn, besucht derzeit das Paul-Spiegel-Berufskolleg in Warendorf, wo er den Realschulabschluss anstrebt. Der Vater Murad verlor wegen einer betrieblichen Umstrukturierung nach sieben Monaten seine vorige Arbeitsstelle auf einem Bauernhof, er wird demnächst einen Schweißer-Lehrgang bei der Kreishandwerkerschaft absolvieren. Die Mutter Rola hat ein Praktikum in einer Küche hinter sich und sucht demnächst – nach dem Besuch weiterer Sprachkurse – eine passende Halbtagsstelle. -sme- ...

Befragt nach seinem ersten Eindruck von Deutschland, nennt Haji Alo spontan den Begriff „Toleranz“. Ihm gefalle es in Everswinkel „sehr gut“. Durch seine deutschen Freunde im Sportverein – er betreibt dort Judo – fühle er sich bestens integriert. Außerdem gefalle ihm seine Arbeit, sie sei nie langweilig. Er erlebe unterschiedliche Baustellen und habe im Übrigen niemals schlechte Erfahrungen mit seiner Umwelt gemacht.

„ Wir können es anderen Betrieben nur empfehlen, einem Schutzsuchenden die Chance zu geben, eine Ausbildung zu machen. Wir können es anderen Betrieben nur empfehlen, einem Schutzsuchenden die Chance zu geben, eine Ausbildung zu machen. “ Klaus Peter

Seit dem 1. September 2018 macht er eine Ausbildung zum Dachdecker bei der Firma Klaus Peter mit Sitz in Wolbeck und Alverskirchen. Der Firmenchef war sich nach dem zweiwöchigen Praktikum sicher, Haji Alo guten Gewissens einen Ausbildungsplatz anbieten zu können. „Er hat einen ausgezeichneten persönlichen Eindruck gemacht und ist ein toller Arbeiter. Wir können es anderen Betrieben nur empfehlen, einem Schutzsuchenden die Chance zu geben, eine Ausbildung zu machen.“

Haji Alo mit seinem Arbeitgeber, Klaus Peter und dessen Frau Wibke Peter.

Einen großen Anteil am beruflichen Werdegang der Familie hat Wilhelm Wagener, seines Zeichens Willkommenslotse bei der Kreishandwerkerschaft Steinfurt-Warendorf. Er hat nicht nur die Ausbildungsstellen vermittelt, sondern steht auch jetzt noch allen Familienmitgliedern sowie den Paten mit Rat und Tat zur Seite.

Einem Problem sieht sich die Familie aber momentan gegenüber, für das noch eine Lösung gesucht wird: Da die Feuerwehr in Everswinkel die Räumlichkeiten, die sie bewohnen, für ihre Zwecke beansprucht, muss Familie Alo demnächst umziehen. Dringend gesucht werden eine größere Wohnung für die Eltern und die beiden jüngeren Kinder sowie eine kleinere für die beiden älteren Söhne. Interessierte Vermieter können sich bei Familie Berlth, ✆ 83 65, melden.