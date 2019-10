Wein-Rallye durch die Geschäfte

Eigentlich sollte die wunderbare Sopranstimme von Sandra Batkowski in den Räumen von Gebäudereinigung Klarsicht erklingen, doch sie bleibt krankheitsbedingt stumm an diesem Abend. „Ich hatte mich sehr auf diesen musikalischen Part gefreut“ bemerkt Besucherin Gerhild Dreesmann und fügt dann an, sie finde die Kombination von Weinverkostung und Shopping einfach perfekt. Dann schnappt die Münsteranerin sich ihr kleines Glas und lässt es im Verkehrsverein mit einem schmackhaften Weißwein auffüllen.

Der vierjährige Bruno freut sich über das Schwert von Clown Ballooonie. Auch Opa Johann-Georg Kisfeld ist begeistert von dem Angebot für die Kleinen.

Auch ohne Musik hat die Veranstaltung viel zu bieten – sowohl für die großen als auch für die kleinen Gäste. Letztere amüsieren sich beispielsweise bei Ballonkünstler „Balloonie“. So etwa Bruno. Ganz gespannt schaut der Vierjährige zu, wie schnell und geschickt der Clown aus zwei langen Ballonschlangen ein tolles Schwert zaubert. „Das ist eine wirklich schöne Veranstaltung, die es hoffentlich noch lange gibt“, wünscht sich sein Opa Johann-Georg Kisfeld.

Barbara Achtermann (l.) und Simone Meier genießen bei Augen-Blick Niermann ein Gläschen Weißwein.

Simone Meier und Barbara Achtermann sind aus Alverskirchen gekommen. Auch sie freuen sich, einmal ganz entspannt und ohne Zeitdruck shoppen gehen zu können. Jetzt sind sie bei Augen-Blick Niermann, wo neben einem Gläschen Kerner auch kleine Snacks gereicht werden. Ebenso sind sie Weinliebhaberinnen: „Wir waren sogar noch vor kurzem an der Mosel und haben das Weinhaus von Heinz Schütz besucht“, erzählen die Freundinnen, die sich vorsichtshalber später von ihren Männern abholen lassen.

Christine Keller vom „Genussfaktor“ reichte dicke Bohnen mit Mettwurst und selbst gebackenem Graubrot.

Der Besagte ist nicht unbekannt in Everswinkel. Schließlich ist Heinz Schütz ein Mann der ersten Stunde und von Anfang an beim Mond(sch)weinbummel und auch beim Vitus-Fest mit im Boot. Der Stand des Winzers am Kirchplatz ist stets sehr gut besucht, denn die meisten Besucher lieben seine Weine von der Mosel. „Ich komme immer wieder gerne hierher. Meine Frau kommt aus Everswinkel und ich sind auch Mitglied der IGSE“, erklärt Heinz Schütz, warum er seit 2002 die weite Reise auf sich nimmt.

Winzer Heinz Schütz (l.) ist ein Mann der ersten Stunde. Hier schenkt er Weinfreund Mark Weiser ein.

Einmal mehr bieten Julia und Andreas Föllen eine besondere Lesung für Kinder an. Um die richtige Stimmung aufkommen zu lassen, hatte Andreas Föllen eine spezielle Kuschelhöhle gebaut. In ihrem Buch- und Schreibwarengeschäft geht es um „Die Unendliche Geschichte“ von Michael Ende. Das Thema kommt nicht von ungefähr, denn mit dem Event ist eine Foto-Ausstellung mit Bildern zum Buch verbunden. „Wir sind echt stolz, dass wir die Bilder hier als erstes zeigen dürfen“, sagt Föllen.

„ Das ist eine wirklich schöne Veranstaltung, die es hoffentlich noch lange gibt. Das ist eine wirklich schöne Veranstaltung, die es hoffentlich noch lange gibt. “ Johann-Georg Kisfeld

Volles Haus auch gleich nebenan. Im Verkehrsverein geht‘s ebenso stimmungsvoll zu. Hier schenkt Karl-Heinz Gröner die edlen Tropfen aus. Sehr zur Freude der vielen Gäste, die sich in dem kleinen Geschäft tummeln.

Ausgelassene Stimmung herrschte im Buchladen und Schreibwarengeschäft Föllen. Hier schenkt Inhaberin Julia Föllen ihren gut gelaunten Gästen ein.

Natürlich kommt auch das leibliche Wohl nicht zu kurz. Am Stand von Jörg Meiner und seinem „Genussfaktor“ auf der Vitusstraße begeistert der Koch mit lukullischen Genüssen. Er serviert dicke Bohnen mit Mettwurst und selbst gebackenem Graubrot. Auch sautierte Garnelen mit Aioli und Olivenölbrot stehen auf der Speisekarte. Die einhellige Meinung aller Gourmets: „Einfach nur lecker“! An anderen Stellen gibt es weitere deftige Leckereien wie die beliebte Currywurst bei „Veiti“ Veit Blank und andere Spezialitäten vom Vitus-Grill am Magnusplatz. Die Veranstalter wollten mit diesem Abend die Vielfalt und Leistungsstärke des heimischen Einzelhandels zeigen. Man kann, ohne zu übertreiben sagen: Das ist ihnen einmal mehr gelungen.