Markt der Möglichkeiten

Neben Erläuterungen zur individuellen Mobilität mit Elektro-Fahrrädern, Lastenfahrrädern und Elektro-Autos unterstrich das Infomobil der RVM, dass die Vernetzung von Individualverkehr und Öffentlichem Personennahverkehr eine zukunftsweisende Entwicklung darstellt. Auch gab es Informationen zum Car-Sharing, das in vielen Fällen den Kauf eines eigenen Fahrzeugs oder eines Zweitwagens sinnvoll ersetzen kann. Schon seit längerer Zeit steht ein Elektroauto der Firma „teilautos“ auf einem Parkplatz am Magnusplatz. Sylvia Niedziella von der Firma „teilautos“ nutzte den Mobilitätstag, um über die möglichen Einsatzfälle, das Prozedere der Fahrzeugübernahme und über die Kosten zu informieren.

Für das Zweirad-Fachgeschäft Knauer erläuterte Firmenchef Roland Knauer die Einsatzmöglichkeiten von Elektro-Fahrrädern im Zusammenhang mit Anhängern zum Transport von Kindern. „Als die ersten Anhänger auf den Markt kamen, haben die sich nur schleppend durchgesetzt“, erinnert sich Knauer. „Mit einem Elektrorad als ‚Zugfahrzeug‘ ist die Fahrt mit Kindern leicht zu bewältigen.“

„ In Städten mit Umweltzonen gibt es für Privatpersonen eine Förderung von bis zu 1 200 Euro vom Land NRW. In Städten mit Umweltzonen gibt es für Privatpersonen eine Förderung von bis zu 1 200 Euro vom Land NRW. “ Mischa Lammerz zu den Fördermöglichkeiten beim Kauf eines Lasten-Fahrrades

Ein echter Hingucker war die „Roadshow Elektromobilität“ der Energieagentur NRW. Lastenfahrräder, ein schnittiger BMW mit Elektroantrieb und sogar ein wasserstoffbetriebener Toyota Mira als Pionier der Brennstoffzellenautos gehörte zum Equipment der Show. „Wir möchten mit der Road-Show, die in ganz NRW unterwegs ist, den Bürgern die Elektromobilität näher bringen und auch die Möglichkeit bieten, ein solches Auto zu fahren“, nannte Birthe Schnitger von der Energieagentur das Ziel der Aktion. „Die Firma ‚eShare.one‘ stellt uns dafür die Autos zur Verfügung und bietet die Probefahrten an.“ Im Gespräch mit deren Firmenchef Andreas Allebrod zeigt sich dieser als wahrer „Überzeugungstäter“ in Sachen E-Mobilität. „Ich steige in kein anderes Auto mehr ein“, bekundete er und schwärmte von der Zukunftsfähigkeit des E-Antriebs. Bürgermeister Sebastian Seidel ließ es sich nicht nehmen, eine Probefahrt mit dem Brennstoffzellenauto zu machen. „Der geht ganz schön ab“, lautete sein Kommentar. Beachtung fand auch ein Mini-Elektroauto, dass die Gartenbau-Firma Theilmeier zur Verfügung gestellt hatte.

Aktionstag „Mobilität“ in Everswinkel 1/8 Foto: Günther Wehmeyer

Foto: Günther Wehmeyer

Foto: Günther Wehmeyer

Foto: Günther Wehmeyer

Foto: Günther Wehmeyer

Foto: Günther Wehmeyer

Foto: Günther Wehmeyer

Foto: Günther Wehmeyer

Mischa und Ben Lammerz von der Energieagentur stellten nicht nur die Vorteile und Einsatzmöglichkeiten von Lastenfahrrädern heraus, sondern erläuterten auch die Fördermöglichkeiten beim Kauf eines solchen Rades. „In Städten mit Umweltzonen gibt es für Privatpersonen eine Förderung von bis zu 1 200 Euro vom Land NRW, und Gewerbetreibende bekommen ein Drittel des Kaufpreises in jedem Fall erstattet“, klärte Mischa Lammerz auf.

Björn Lindner und Christoph Hagebeuker von der RVM warben mit zahlreichen Infos zu Buslinien, Fahrpreisen und Vergünstigungen für die Nutzung des ÖPNV. „Bei Kunden von ‚teilautos‘ gibt es für unsere Abonnenten Rabatt, Gleiches gilt auch für das Car-Sharing“, unterstrichen Lindner und Hagebeuker die Kombi-Möglichkeiten.

Mit Schreibblock, Kugelschreiber und Flipchart ‚bewaffnet‘, standen Carolin Dietrich und Jana Busse von der Firma „Energielenker“ bereit, um Anregungen und Wünsche fürs Gemeindeentwicklungskonzept entgegenzunehmen. „Viele Vorschläge werden gleich mehrfach gemacht, dann bekommen sie natürlich ein besonderes Gewicht.“ Mit dem Verlauf des Mobilitätstages zeigten sie sich rundum zufrieden. „Wir haben gute Gespräche geführt und konnten so das Thema Mobilität gut in den Vordergrund rücken.“