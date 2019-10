Alles andere als angestaubt

Everswinkel -

Mit einem grandiosen Konzert das Versprechen eingelöst: „Stimmen, die begeistern werden“ war sicherlich die passende Bezeichnung für das, was der MGV Everswinkel 1921 e.V. am Sonntag bei seinem Jahreskonzert den Musikliebhabern in der fast ausverkauften Festhalle präsentierte. Dieser weit über die Grenzen von Everswinkel bekannte Chor hatte sich natürlich für dieses besondere Ereignis wie in jedem Jahr Gäste eingeladen, wodurch das Programm für jeden Musikgeschmack das passende Lieblingslied beinhaltete.