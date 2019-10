Anfang der Sommerferien im nächsten Jahr – sprich vom 26. Juni bis 11. Juli – führt der DJK-Diözesanverband Münster in Kooperation mit dem SC DJK Everswinkel wieder das beliebte Ferienlager in Schweden durch. Im Anschluss an das Nachtreffen der diesjährigen Schwedenfahrer sollen mit Fotos aus diesem Jahr und mit vielen Informationen insbesondere die Erstteilnehmer einen Vorgeschmack auf die Erlebnistour im nächsten Jahr erhalten. Die beinhaltet eine fünftägige Kanutour und den Aufenthalt in Bergkulla, dem Vereinshaus des Sportclubs NAIS Norrköping. Vorgesehen ist die Jugendfreizeit für 30 Mädchen und Jungen mit einem Betreuerteam von sechs erfahrenen Schwedenfahrern. Für interessierte Jugendliche im Alter von 13 bis 17 Jahren stehen noch 15 freie Plätze zur Verfügung.

Bei der zweiwöchigen Jugendfreizeit steht „Natur pur“ in unberührter schwedischer Natur auf dem Programm; außerdem sind verschiedene Ausflüge unter anderem in die schwedische Hauptstadt Stockholm vorgesehen. Weitere Informationen können in der Geschäftsstelle des SC DJK Everswinkel, ✆ 86 42, angefragt werden.