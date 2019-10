Treppen sind nun kein Problem mehr

Everswinkel -

Barrierefrei erreichbar sind von nun an alle Ebenen des Hauses der Generationen (HdG) an der Nordstraße. Der neue Hub­lift wurde am Dienstagabend offiziell eingeweiht. Energetische Maßnahmen, optische Verschönerungen, selbst öffnende Türen und nun auch ein Lift – dies alles konnte im Haus der Generationen aufgrund eines enormen Zuschusses des Bundesbauministeriums ermöglicht werden.