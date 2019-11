Wünsche gibt es viele . . .

Besonders zum Thema Mobilität und Verkehr hat es eine Vielzahl an Wünschen gegeben. Ein großes Problem in Alverskirchen ist beispielsweise die ÖPNV-Verbindung zwischen den Ortsteilen. Die Einzelfahrten sind den Bürgern viel zu teuer, sie möchten einen Bürgerbus. Doch das ist schwierig umzusetzen, denn der stünde dann in direkter Konkurrenz zum RVM-Angebot. Außerdem brauche man ein großes Team an Fahrern – auch ein Problem, wie die Diskussionsrunde zugeben musste. Die Verbindung nach Telgte und Sendenhorst wird ebenso als mangelhaft empfunden. „Viele haben dort ihre Fachärzte. Es gibt zwar den Taxi-Bus. Aber der muss aktiv bestellt werden. Das ist nicht so präsent“, kann Seidel das nachvollziehen. „Wie wäre es mit einer Mitfahrerbank?“, regte einer der Bürger an. Dann aber müsste auch in Telgte eine solche stehen. Zudem könne das Warten lang werden, denn niemand weiß, wann jemand kommt, der einen auch mitnimmt. Das Fazit unterm Strich: Der Bedarf nach mehr Mobilität ist groß in Alverskirchen.

Ein weiteres Thema: Wohnen und Wohnumfeld. Hier stellte sich heraus, dass es nicht darum geht, Siedlungen zu erweitern und neue Wohngebiete zu erschließen. Es sind die barrierefreien, seniorengerechten Wohnungen, die fehlen. „Die Menschen wollen auch im Alter in ihrem Ort wohnen bleiben“, weiß Seidel. Aber auch für mehr kleinere Wohnungen für junge Starter wurde plädiert.

„Sich versorgen und arbeiten“ wurde an einem weiteren Tisch thematisiert. Für einen Dorfladen gebe es kaum eine wirtschaftliche Chance, denn viele Bürger kaufen auf dem Rückweg von der Arbeit im Supermarkt ein. Auch die Idee, an der Tankstelle einige Lebensmittel zu verkaufen, wurde als schwer umsetzbar erachtet. Gastronomie war ebenfalls ein großes Thema und wurde lange diskutiert. Einer brachte es prägnant auf den Punkt: „Alverskirchen braucht wieder einen Wirt“. Man liege zwar direkt an der 100-Schlösser-Route, aber die Radler führen ob des nicht vorhandenen Angebots, irgendwo verweilen zu können, einfach durch. Es gebe in Alverskirchen keinen echten Kern, die Mitte bestehe aus einer Straße und einem Parkplatz. „Das könnte man schöner gestalten“, räumt Seidel ein.

Es war zunächst das Sammeln von Ideen. „Blumen oder Bäume zu pflanzen, das lässt sich schnell realisieren. Doch es geht vor allem darum, unsere Infrastruktur wie Schule, KiTas und Sportanlagen zu halten und auch zu stärken. Aber auch Wohnraum für Jung und Alt schaffen. In diese Richtung wollen wir steuern. Das ist wichtig“, betont der Bürgermeister mit Blick auf die Zukunft. Wohin die Reise am Ende geht, zeigt sich im März. Dann wird es konkret und die Gemeinde stellt gemeinsam mit dem Büro „Energielenker“ das Ergebnis des Prozesses „Gemeindeentwicklungs-Konzept“ vor.