Ein Abend voller Überraschungen

Spontan setzt das preisgekrönte Ensemble die Ideen des Publikums um, so dass der Kleingärtner zum Actionhelden mutiert, sich Surfer und Häkelmeisterin verlieben oder ein Blues im Hundesalon erklingt. „Im Zusammenspiel mit den Gästen entsteht ein spontaner und unvergesslicher Theaterabend, wie er ursprünglicher nicht sein könnte. Ein temporeicher Ritt durch die Improkunst und über Genre-Grenzen hinweg“, kündigt der Kulturkreis Everswinkel den Abend im Gasthof Arning an. Die Akteure dichten, singen, tanzen nach den Wünschen des Publikums. Von der Komödie über den Action-Thriller bis hin zur Oper ist alles dabei.

Ihre Improvisationen im Geschwindigkeitsrausch funktionieren ohne Skript und Hilfe, dafür mit Kopf, Witz, Händen und Füßen. Denn jede Show ist neu. Blitzschnell erwecken die Schauspieler auf der Bühne verquere Typen und spannende Geschichten ganz nach Laune des Publikums. Als Stichwortgeber hält es die Schauspieler in jeder Situation auf Trab.

Ausgezeichnet mit der Kölner Gloria Crown und dem Impro-Cup der Stadt Münster ist das „placebotheater“ seit mehr als 25 Jahren ein eingespieltes Ensemble aus professionellen Schauspielern, Musikern und Comedians. „Null-acht-fünfzehn-Routine“ kommt dabei niemals auf; denn eins ist beim Improvisationstheater immer sicher: Überraschung garantiert.

Der Impro-Abend am 15. November beginnt um 20 Uhr im Gasthof Arning, Einlass ist ab 19 Uhr. Tickets zu diesem zwerchfellstrapazierenden Abend gibt es vor Ort im Schreib- und Spielwaren-Geschäft Föllen für 14 Euro sowie online unter localticketing.de und bei den Vorverkaufsstellen von localTicketing in Münster (jeweils 13 Euro plus Gebühr). Der Preis an der Abendkasse liegt bei 15 Euro.