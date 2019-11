Schocken am Samstagabend

Everswinkel -

Zur siebten Auflage des Everswinkeler Schockturnieres lädt der Kegelclub „Blues Bowling Brothers“ alle Interessierten und Zuschauer am kommenden Samstag, 9. November, in den Saal der Gaststätte Arning ein. Wie schon in den vergangenen Jahren, so sind auch diesmal Voranmeldungen nicht nötig, sondern auch kurz entschlossene Würfler können sich bis zum Turnierstart gegen 18 Uhr bei der Turnierleitung anmelden.