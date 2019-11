Pop-Klänge im Kirchenraum

Die beiden Profimusiker werden unter dem Titel „Take me to church“ ein Programm aus deutschen und englischen Songs der Pop- und Film-Musik präsentieren. „Pop-Songs werden häufig zu Hochzeiten gewünscht. Sehr selten werden sie aber mit der Orgel in Verbindung gebracht, eher mit Klavier oder einer ganzen Band“, stellt Kraß die Besonderheit des Konzertes heraus.

Vier Konzerte haben die beiden Everswinkeler organisiert. Nachdem Ende Oktober in Veckerhagen und Herbern bereits zwei Auftritte vor vollem Haus als großer Erfolg verbucht werden konnten, geht es am Freitag in die evangelische Johannes-Kirche im Vitus-Dorf. Eine Woche später, am Freitag, 15. November, wird es in der Josefskirche Warendorf ein abschließendes Konzert geben. Konzertbeginn ist jeweils um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, um eine Spende zur Deckung von Kosten wird gebeten.