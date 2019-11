Gemeinsam mit Bau- und Planungsamtsleiter Norbert Reher , Kämmerin Susanne Nerkamp und Umweltberater Bernd Schumacher begrüßte Bürgermeister Sebastian Seidel die Gäste im Ausschusszimmer. Wie immer standen viele Themen auf der Agenda. So berichtete die Verwaltung, dass die Brückensanierung die Gemeinde in den nächsten Jahren beschäftigen werde. Bekanntlich ist im vergangenen Jahr die turnusmäßige Brückenprüfung durchgeführt worden, die aufgezeigt hat, dass Maßnahmen an gemeindlichen Brücken im Außenbereich durchzuführen sind. „Für das nächste Jahr ist geplant, die Angelbrücke in der Alverskirchener Bauerschaft Holling zu ertüchtigen“, so Bürgermeister Seidel.

Weiterhin thematisierten die Teilnehmer die Siedlungsentwicklung der Gemeinde. Eine Entwicklung sei notwendig und sicher nicht zu vermeiden, äußerten die Landwirte. Allerdings sei es wünschenswert, bei Ausgleichsmaßnahmen den Entzug landwirtschaftlicher Flächen nach Möglichkeit in Grenzen zu halten. Eine Kooperation mit der Landwirtschaft sei deshalb wünschenswert. „Die ‚Stiftung Westfälische Kulturlandschaft‘ ist hier eine gute Adresse mit vielen Möglichkeiten“, so Quas.