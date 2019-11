Lieblingsrezepte für alle

Inzwischen sind die Kochbücher in den Freckenhorster Werkstätten gedruckt worden und es wurde die Erstauflage ausgeliefert. In der Adventszeit nach dem Gottesdienst werden die Bücher im Vorraum der Kirche verkauft. Auch auf dem Everswinkeler Weihnachtsmarkt am 7. und 8. Dezember können die Bücher am Stand des Seniorenkreises erworben werden.

An den Druckkosten hatte sich die Sparkasse Münsterland Ost mit einem ansehnlichen Betrag beteiligt. Hubert Kortenbrede, Leiter des Everswinkeler Beratungscenters der Sparkasse, überzeugte sich selbst beim jüngsten Treffen des Seniorenkreises von dem gelungenen Werk. Der Reinerlös aus dem Verkauf des Kochbuches ist für den Neuerwerb eines Abendmahlsgeschirrs für die Johannes-Kirche bestimmt.