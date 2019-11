Viele Kunden und Beobachter hätten ein kleines Stühlerücken an der Straße und neue Farbe an den Wänden vermutet – doch weit gefehlt. Umgesetzt wurde vielmehr ein neues Raumkonzept mit moderner Kaffeebar am Frühstücksbüfett, Everswinkeler Gesichter schmücken die Wände, und es ist reichlich Präsentationsfläche für die Backwaren „Made in Everswinkel“ entstanden. „Uns war ein Mix zwischen Tradition und Moderne wichtig. Wir freuen uns über jeden langjährigen Stammkunden, aber natürlich wollen wir auch neue Fans für unsere Produkte gewinnen“, erläutert Mundri die auffällige Veränderung.

Mit Blick auf die Entwicklungen im Ortskern hat der Bäckermeister seine klare Meinung: „Natürlich braucht es mutige Schritte, um den Ortskern neu zu beleben. Handel und Leben entsteht für mich durch Bewegung. Somit sollte man die Bewegung sowohl mit Rad, PKW als auch zu Fuß stärken. Sobald ich in meiner Bequemlichkeit eingeschränkt bin, klingelt der Postbote“, verweist er auf die Internet-Konkurrenz des stationären Einzelhandels.