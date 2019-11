Elferrat stellt die Parade-Weichen

Mit dem Öffentlichen Nahverkehr ging es klimaschonend in die Stadt an der Lippe, um sich dort direkt bei einer Team-Challenge im Escape Room zu beweisen. Gemeinsam galt es dort, diffizile Aufgaben zu lösen zur Flucht aus dem Verlies. Im Rahmen des spanischen Abendessens wurden schon die ersten Details der bevorstehenden Session diskutiert und am nächsten Tag in einer ausgiebigen Sitzung vereinbart.

Der Elferrat will in dieser Session endlich wieder eine „heiße Herren-Tanzcombo“ präsentieren, die die Herzen der Everswinkeler Karnevalistinnen schmelzen lässt. Auch die besten Everswinkeler Karnevals-Tanzgruppen kommen selbstverständlich zum Einsatz, und am mittlerweile lieb gewonnen Konzept mit externer Comedy wird weiter festgehalten. Befreundete Vereine bringen Lokalkolorit ins Programm und werden den Finger in die Wunden des ab und zu absurden Dorfgeschehens legen. An einer Sache wird nicht gerüttelt – auch 2020 wird die Showband „2nights“ auf der Bühne der Karnevals-Parade stehen, die am 8. Februar ansteht. Dazu erklärte Jan Schulze Umgrove nach Ende der Klausurtagung: „Unsere Karnevals-Parade ist super, mit Live-Band sogar spitze.” Abschließend erklärt der Elferrat, dass der offizielle Kartenvorverkauf in wenigen Tagen startet und über Presse und Online bekannt gegeben wird. Denn seit Montag – dem 11.11. – heißt es wieder: „Everswinkel - Helau!“