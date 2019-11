Kreativ, rasant – abgefahren

Alverskirchen -

Was diesmal an Jazz erklang im Herrenhaus Brückhausen war ungewöhnlich, „abgefahren“ künstlerisch, kreativ, und stammte über weite Strecken aus den Köpfen der Musiker. Im Rahmen des Münsterland-Festivals war am Samstag dank des Kulturkreises Everswinkel das „Reso Kiknadze Trio“ zu Gast, bestehend aus Vater Reso an Tenor- und Sopransaxofon, seinem Sohn Giorgi Kiknadze am Kontrabass und Irakli „Kuku“ Choladze am Schlagzeug.