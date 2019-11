Im Missbrauchsprozess gegen zwei Männer aus Münster und einen Mann aus Everswinkel bestreitet der 50-jährige Münsteraner den Vorwurf des sexuellen Missbrauchs weiterhin. Nachdem er in einem der früheren Termine ausgesagt hatte, dass er nicht wisse, warum ihm die Tat vorgeworfen werde, da er den Nebenkläger nicht kenne und zur fraglichen Zeit gearbeitet habe, wurden bezüglich des vorgebrachten Alibis nun die Arbeitskollegen des Mannes gehört.

Als Angestellter im Bistro- und Imbissbereich einer Tankstelle war der Angeklagte im fraglichen Zeitraum laut Arbeitsplan tatsächlich eingeteilt und hat während seiner Schichten auch etwa halbstündlich Buchungen in die Kasse eingegeben. Da die Angestellten sich mit einer Mitarbeiterkarte registrieren müssen, wenn sie an der Kasse tätig sind, war der Name des Angeklagten im Kassenprotokoll vermerkt.

Allerdings kam es vor, dass der 50-jährige seinen Arbeitsplatz für Besorgungen oder aus privaten Gründen für bis zu eine Stunde verließ. Zwar hätte er sich dann elektronisch abmelden – „ausstempeln“ – müssen. Dies wurde im entsprechenden Zeitraum jedoch nicht nachhaltig kontrolliert. Zudem gaben die Zeugen an, dass sie gelegentlich auch die Karten eines Kollegen benutzen würden, um die Kasse zu bedienen. Im Tagesgeschäft sei das üblich, erklärte eine Zeugin. Eine weitere Mitarbeiterin sagte aus, dass der Angeklagte laut ihrer Erinnerung in der Vorweihnachtszeit 2018 den Arbeitsplatz tatsächlich verlassen habe, ob dies an einem der betreffenden Tage war, konnte sie jedoch nicht zweifelsfrei sagen.

Die 21. Strafkammer hörte Montag auch die psychiatrischen Gutachten zum Hauptangeklagten und zum 52-jährigen Everswinkeler. Beide räumten ihre Taten bereits ein. Auf Antrag der Vertreterin der Nebenklage, dem sich die weiteren Prozessbeteiligten anschlossen, wurde die Öffentlichkeit dabei ausgeschlossen. Die Beweisaufnahme wurde dann geschlossen.