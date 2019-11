Breite Mehrheit für Fusion

Bei der Raiffeisen Everswinkel-Albersloh sprachen sich die Genossenschaftler nach geheimer Wahl mit 78 Prozent für eine Fusion mit der Raiffeisen Bever Ems eG aus. „Wir freuen uns über das Ergebnis, können aber auch die Vorbehalte nachvollziehen, die einige unserer Mitglieder dazu bewogen haben, der Verschmelzung zu diesem Zeitpunkt nicht zuzustimmen“, sagten der Aufsichtsratsvorsitzende Martin Homann-Niehoff und der Vorstandsvorsitzende Carl Niehues.

Mit diesem positiven Ergebnis aus Everswinkel im Gepäck eröffnete am Montagabend bei Mersbäumer in Ostbevern Burkhard Schulze Pellengahr, Aufsichtsratsvorsitzender der Raiffeisen Bever Ems, die außerordentliche Generalversammlung seiner Genossenschaft. 224 wahlberechtigte Mitglieder zeigten ihr großes Interesse an der Zukunftsgestaltung ihrer Genossenschaft. Geschäftsführer Reinhard Pröbsting und der Vorstandsvorsitzende Reinhard Möllers wiesen auf den steigenden Wettbewerbsdruck in einem umkämpften Markt hin. Mit erwartet geringeren Verwaltungskosten, Einkaufsvorteilen und spezialisierter Fachberatung in allen Bereichen umschrieben sie den Nutzen der Fusion beider Genossenschaften zur Raiffeisen Münster Land für die Mitglieder. „Wir haben in den letzten Monaten die Möglichkeit der Zusammenarbeit intensiv geprüft und haben festgestellt, dass wir zusammenpassen“, machte Reinhard Pröbsting deutlich. „Auch nach der Fusion bleiben wir eine regionale Genossenschaft mit persönlichem Bezug zu den Mitgliedern. Das ist uns besonders wichtig“, warb Reinhard Pröbsting für die Zustimmung zur Fusion. Nach der Aussprache wünschten 27,7 Prozent der Mitglieder eine geheime Wahl (25 % waren erforderlich). Die Zustimmung für den Zusammenschluss fiel sehr deutlich aus: 83,9 Prozent der Genossen stimmten für das Zusammengehen mit der Raiffeisen Albersloh-Everswinkel zur Raiffeisen Münster LAND eG. Vor der umfassenden Dokumentation durch Geschäftsführer Reinhard Pröbsting zur zukünftigen Unternehmensausrichtung und zur Zukunftsgestaltung stellte Dr. Christian Degenhardt, Geschäftsführer des Raiffeisenverbandes Westfalen-Lippe, die Eckpunkte des Verschmelzungsvertrages in beiden Versammlungen vor.

Demnach übernimmt die Raiffeisen Bever Ems die Raiffeisen Albersloh-Everswinkel zum 1. Januar 2020. Alle Mitglieder der Raiffeisen Albersloh-Everswinkel werden automatisch Mitglieder der neuen Genossenschaft. Juristischer Sitz der Genossenschaft ist Telgte. „Beide Genossenschaften sind gut aufgestellt. Besondere Risiken bei einer Fusion sehen wir nicht“, machte Dr. Christian Degenhardt deutlich.

1192 Mitglieder waren zum Jahresende 2018 mit 2035 Geschäftsanteilen an der Genossenschaft beteiligt (Albersloh-Everswinkel: 348; Bever-Ems: 844). An insgesamt neun Standorten arbeiten 116 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zum Vorstand gehören zusammengefasst zehn Mitglieder. Der Aufsichtsrat setzt sich aus insgesamt 15 Funktionären zusammen.

Der Geschäftsbetrieb der Raiffeisen Münster LAND startet am 1. Januar 2020. Vorstand und Aufsichtsrat der neuen Genossenschaft werden aus den beiden bisherigen Gremien gebildet. Geschäftsführendes Vorstandsmitglied der neuen Raiffeisen Münster Land wird Reinhard Pröbsting. Seine Stellvertreter sind Wolfgang Take und Martin Walbelder.