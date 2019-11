Stohldreier ist reif für den Chef-Sessel

160 Tage sind seit der Absage von Bürgermeister Dr. Bert Risthaus für eine dritte Amtszeit vergangen, da präsentiert der CDU-Gemeindeverband mit Thomas Stohldreier ein erstes Gesicht für die Nachfolge in Ascheberg. Den Fachbereichsleiter Ordnung und Soziales hat eine Findungskommission aus den Bewerbungen herausgefiltert. Parteivorstand und Fraktion haben der Personalie einstimmig zugestimmt. Am Montagabend präsentierten sie den Kandidaten für die Kommunalwahl am 13. September 2020 den Mitgliedern auf Frenkings Tenne. Zu Beginn des Jahres 2020 stimmen sie endgültig über die Kandidatur des parteilosen Münsteraners ab. Stohldreier war zuvor mehr als zwölf Jahre Amtsleiter in Everswinkel.

Ludger Wobbe, Maria Schulte-Loh, Josef Reher, Rainer Haake und Maximilian Sandhowe hatten als Findungskommission aus acht Bewerbern drei Kandidaten ausgesucht, mit denen intensiver gesprochen wurde. Am Ende stand fest: Die Christdemokraten wollen mit Thomas Stohldreier in den Wahlkampf gehen. „Wir haben bei ihm die Lust gespürt, Ascheberg zu gestalten“, gab Vorsitzender Sandhowe das Ergebnis wieder. Er lobte und dankte auch Dr. Bert Risthaus für die Erfolge in Ascheberg.

Die Findungskommission stellte Montagabend Thomas Stohldreier als Bürgermeister-Kandidaten vor. Foto: Theo Heitbaum

Stohldreier stellte den CDU ‘lern seinen Lebenslauf vor. Und er schilderte seinen ersten Eindruck nach dem Amtsantritt im Januar: „Ich bin überall auf offene Türen gestoßen, in der Verwaltung, in der Politik, beim Ehrenamt.“ Inhaltlich sieht Stohldreier die Gemeinde auf einem guten Weg mit tollen Themen. Bei der Feuerwehr sei das Gerätehaus Davensberg erweitertet worden, Ascheberg stehe vor dem Abschluss, Herbern werde geplant. Für die Profilschule sei der weitere Weg skizziert, mit dem Sportstättenkonzept sei man vor der Lage. Soll heißen: Man habe einen Plan für die Zukunft. „Das sind Situationen, die ich mag, wenn der Plan vor den Problemen da ist.“ Bei der Digitalisierung sei man mit der Glasfaser gut aufgestellt. Jetzt gelte es die „smarte Gemeinde draufzusetzen.“

Zur Person: Thomas Stohldreier Thomas Stohldreier (47), ist in Ochtrup geboren, zur Grund- und Realschule gegangen, um dann in Burgsteinfurt das Fachabitur abzulegen. 1991 startete er bei der Stadt Ochtrup seine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten. Später ließ er sich zum Verwaltungsfachwirt fortbilden. Von 2002 bis 2006 war er für die Stadt Sendenhorst tätig. Dort begann er das Studium zum Verwaltungs-Betriebswirt, das er 2007 abschloss. In der Zwischenzeit war er 2006 nach Everswinkel gewechselt. Zwölf Jahre leitete er den Fachbereich für Ordnung, Soziales, Schule und Kultur. Der Wunsch, etwas Neues anzugehen, traf sich mit einer Stellenausschreibung Aschebergs. Seit dem 1. Januar verantwortet er die Bereiche Ordnung und Soziales. Thomas Stohldreier wohnt in Münster, ist verheiratet und hat zwei Kinder. ...

Insgesamt setzt Stohldreier auf den Dialog: „Wenn wir etwas erreichen wollen, müssen wir miteinander reden.“ Geredet wurde bei der Info-Veranstaltung über das „fehlende Parteibuch“. Stohldreier denkt nicht über einen CDU-Eintritt nach, stellte aber klar: „Wo ich bisher gearbeitet haben, war die CDU die gestaltende Kraft. Ihre Vorstellung war auch oft meine Position.“

Stohldreier war in der Haushalts-Ratssitzung im Dezember vergangenen Jahres mit viel Lob und viel Wehmut verabschiedet worden. Der Weggang dieses Verwaltungsprofis und dieses so geschätzten empathischen Menschen wurde durch alle Fraktionen hindurch bedauert und bedeutete für die Vitus-Gemeinde zweifellos einen großer Verlust. Der Leiter des Amtes für Ordnung, Soziales, Schule, Sport und Kultur hatte viele Impulse gesetzt, mit seiner Sozialkompetenz überzeugt und beispielsweise bei der Start-Aufgabe Verbundschule und der Flüchtlings-Thematik geglänzt. Bürgermeister Sebastian Seidel bescheinigte ihm, „Großes geleistet“ zu haben, bezeichnete ihn als „kreativen Netzwerker“ und loyalen Mitarbeiter. „In mir bleibt immer ein Stück Everswinkel“, verabschiedete er sich nach einer „Superzeit mit ganz vielen schönen Momenten und Augenblicken“. Der Vitus-Gemeinde wünschte er bei der Weiterentwicklung das Allerbeste – jetzt will er das Allerbeste für Ascheberg selbst möglich machen.