Großer Spaß mit närrischer Note

Die Laiendarstellerinnen auf der Bühne treffen auch diesmal mit ihren zwölf Sketchen den Nerv ihres Publikums. So erfährt es, auf welch ganz spezielle Weise man ungebetenen Besuch loswerden kann. Einfach die Rückreise nach Bielefeld mit Bus und Bahn etwas komplizieren. Auf dem platten Land kann es ja schon mal sein, dass der Bus nicht durchfährt und man am Ende fünf Stunden oder mehr unterwegs ist. Die andere Alternative ist auch nicht schöner und führt durch die Gülle-Siedlung, ein weiterer hält nicht in Everswinkel. Nur der frühe, also der, der gleich kommt, wäre passend. Nun, das war ein Kurzbesuch. „Vera, die sind weg, wir können zum Schützenfest“, ruft der glückliche Gastgeber (Erika Rolf) seiner Gattin zu.

Auch der gespielte Witz mit dem Bewerbungsgespräch beim Papst (würdig gespielt von Anne Klemann ) strapaziert die Lachmuskeln der Zuschauer aufs Äußerste. Der Gärtner (Steffi Vorsthove) hat nur noch eine Hürde zu nehmen, um in die Dienste des Pontifex treten zu können. Er müsse bibelfest sein, erklärt ihm der alte Gärtner (Heti Meierhoff). Der Geselle, nicht dumm, notiert sich die Antworten für den heiligen Vaters auf seine Gartenmaschine. Leider kommt am Ende eine Frage, die der Arbeitswillige nicht beantworten kann. Und so erzählt er dem Papst, dass die Apostel halt „Black und Decker“ hießen. Das Publikum gröhlt. Allein die Mimik und Körpersprache der Akteurinnen ist unschlagbar witzig. Die große Spielfreude ist mehr als sichtbar und auch das trägt Jahr für Jahr zum großen Erfolg der Aufführungen bei.

Ein ebenso fulminanter Lacherfolg ist die Szene beim Zoll, wo eine Bäuerin ( Ulla Eckel ) für jede Gelegenheit eine Unterhose aus dem Koffer zieht. Buchsen für dunkle Tage und wenn es mal schnell gehen muss, bei der Kirschblüte. Hermann (Ulla Eckel)und Anni (Gerburg Rotthove) unterhalten die Besucher auf Platt. Und Sandra Jurdeczka betrinkt sich auf charmante Weise beim Backen eines schottischen Kuchens mit der wichtigsten Zutat – nämlich dem Whisky. Ein Klassiker ist das Telefonat eines absoluten Laien mit dem Mitarbeiter der Computer-Hotline (Sandra Jurdeczka). Er (Anne Klemann) macht ein Fenster auf – natürlich ein echtes - und sagt, auf seinem Monitor stehe eine Blumenvase. „Nein, ich meine auf ihrem Schirm“, ruft der Fachmann. Der Laie öffnet seinen Regenschirm. „Da steht nix drauf“, erklärt er lapidar und denkt laut: „Die in der Hotline haben absolut keine Ahnung.“ Es geht rasant weiter. Vampire erobern die Festhalle. Und zwar hungrige. Einer erzählt, er sei von der Polizei angehalten worden. „Ich hatte aber nur zwei Radler“, gibt er zu. Ein anderer leckt sich die Zunge nach vegetarischen Jungfrauen. Der Dritte im Bunde freut sich schon auf die Hochzeit bei Arning.

Ein Gag jagt den Nächsten. Das Publikum kann nur bei den Umbaupausen durchatmen. Obschon auch dann Action ist. Nicht selten gibt es eine spontane Polonaise quer durch den Saal. Zu den Sketchen kommen die Tänze. Unter anderem präsentiert die Spielschar die Choreographie von „Feuer & Eis“, das Tanzmariechen (Jutta Zimmermann) zeigt sein Können und die Trampelgarde ebenso. Am Ende kommt mit einer Brings-Nummer so richtig Stimmung auf.