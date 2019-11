Erstmals arbeitete die Bücherei dabei mit der Buchhandlung Buchfink aus Wolbeck zusammen. „Die Buchhandlung war so nett, uns 330 Exemplare verschiedener Genres zur Verfügung zu stellen“, so Bücherei-Leiterin Petra Epping erfreut.

Romane, Kinderbücher, Kochbücher, Weihnachtsbücher – die Buchausstellung bot für jeden etwas. „Uns war es wichtig, ein breites Spektrum anzubieten“, so Epping, die die Bücherei mit zehn weiteren Kräften ehrenamtlich betreut. Die Besucher lobten besonders die entspannte Atmosphäre. „Viele Besucher freuen sich einfach darüber, an einem Sonntag ganz in Ruhe stöbern zu können“, wusste Epping. Wer ein passendes Buch gefunden hatte, konnte es sich direkt vor Ort bestellen. „In 14 Tagen können die Bücher dann hier in der Bücherei abgeholt werden.“

Fündig geworden waren auch Monika Tönnißen und ich sechsjähriger Sohn Matz. „Wir haben tolle Kinderbücher entdeckt. Mein Sohn ist gerade in die Schule gekommen und kann damit gut Lesen lernen“, zeigte sich Monika Tönnißen zufrieden.

Als besonderes Schmankerl hatte die Pfarrbücherei ein Preisausschreiben vorbereitet, bei dem Buchgutscheine winkten. Wer gewonnen hat, wird in der Bücherei bekanntgegeben. Einige der im Pfarrheim ausgestellten Neuerscheinungen werden auch in das Sortiment der Bücherei aufgenommen. Die Öffnungszeiten sind sonntags von 9.30 bis 11.30 Uhr und donnerstags von 16 bis 17 Uhr.