Haushalt 2020 in Zahlen

Fast schon nostalgisch wirkt es, dass für 2020 noch einmal die eigentlich schon 2015 aufgezehrte Ausgleichsrücklage im Etat auftaucht. Die alte Gemeindeordnung machte es möglich, dass der Jahresüberschuss 2018 in Höhe von 50 000 Euro dort eingestellt werden konnte und nun 2020 fürs Löcherstopfen genutzt wird. Die Allgemeine Rücklage umfasst zum Jahresende 2019 rund 25,88 Mio. Euro – 372 000 Euro werden zum Haushaltsausgleich 2020 abfließen, was einer Entnahme von 1,44 Prozent entspricht und somit sicher von der gefährlichen (Haushaltssicherungs-)Grenze von fünf Prozent entfernt ist. Die liquiden Mittel werden sich zum Jahresende auf 4,75 Mio. Euro belaufen, Ende 2020 auf prognostizierte 3,91 Mio..

Der Haushalts-Entwurf für 2020 weist im Ergebnisplan 20,33 Mio. Euro an Erträgen und 20,75 Mio. Euro an Aufwendungen aus – macht ein Minus von 422 000 Euro. Beim Finanzplan stehen Einzahlungen in Höhe von 18,07 Mio. Euro Auszahlungen von 18,52 Mio. Euro gegenüber – ein Defizit von 450 000 Euro. Eine Kreditaufnahme ist nicht geplant. Der Schuldenstand wird von 1,48 (Ende 2019) leicht auf voraussichtlich 1,35 Mio. Euro (Ende 2020) sinken, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 141 Euro entspräche. Die Hebesätze der Gewerbesteuer (420 Prozent) sowie der Grundsteuer A (255 Prozent) und B (510 Prozent) bleiben unangetastet.

Ausgabeposten Nummer eins ist nicht überraschend die Kreisumlage, die 2020 mit 7,13 Mio. Euro zu Buche schlägt. Dahinter rangieren die Sach- und Dienstleistungen mit diversen Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Instandhaltungsposition (4,13 Mio.) und die Personalkosten (3,98 Mio.). Weitere nennenswerte Summen betreffen die bilanziellen Abschreibungen (1,9 Mio.), sonstige ordentliche Aufwendungen (1,26 Mio.), Gewerbesteuerumlage (467 000), Schülerbeförderung (473 000), Trägeranteile Kindergärten (260 000) und die Krankenhausfinanzierungsumlage mit 136 000 Euro. 400 000 Euro sind für neuen Grunderwerb vorgesehen.

2,19 Mio. Euro sind an Investitionsausgaben veranschlagt. Davon entfallen 150 000 Euro auf den Endausbau Königskamp III, 180 000 Euro auf einen Brücken-Neubau in Evener, 120 000 Euro auf einen Investitionszuschuss für Vitus- und Magnus-Kindergarten, 180 000 Euro auf die Ersatzbeschaffung des Einsatzleitwagens für den Löschzug Alverskirchen, zwei Mannschaftswagen für die beiden Löschzüge (jeweils 70 000) sowie gegebenenfalls 110 00 Euro auf die Flutlichtanlage im Sportpark Wester. Das Sanierungsprogramm Gemeindestraßen und Wirtschaftswege umfasst im kommenden Jahr 75 000 Euro plus 50 000 Euro für Straßenabläufe. 100 000 Euro sind im Topf für die Planung neuer Bau- und Gewerbeflächen.

Bei den Einnahmen belegen traditionell die Gewerbesteuer (5,6 Mio. kalkuliert), der Einkommensteueranteil (5,98 Mio. inkl. Kompensationsleistungen von 513 000) und die Grundsteuern (1,79 Mio.) die ersten drei Plätze. Dazu kommen unter anderem geplante Grundstücksverkäufe (450 000 Euro; Königskamp III und Gewerbegebiet Grothues), Kostenerstattungen (1,16 Mio.), Gebühren und Entgelte (976 000), der Umsatzsteueranteil (956 000), die Investitionspauschale Land (906 000), die Konzessionsabgaben Strom, Wasser und Gas (355 000), die Schulpauschale vom Land (300 000), Finanzerträge (181 000) sowie die Sportpauschale (60 000).