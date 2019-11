Das große Bild vom Ganzen

Hier ein paar „Pinselstriche“ zum Wohnen, dort ein paar zu Schule und KiTas, dazu welche für Feuerwehr und Digitalisierung oder Klimaschutz, Ehrenamt und Integration. Das ganze Werk, fixiert auf 23 Einzelblättern, ist allerdings für keine Museums-Wand vorgesehen, sondern als Vorlage und Anregung für die Kommunalpolitiker der vier Ratsfraktionen. Haushalt nennt sich das Projekt, Ausgabe 2020. Was von diesem „Gemälde“ letztendlich übrig bleibt, werden die etlichen Fraktions- und Ausschusssitzungen der nächsten Wochen zeigen.

„Alles hängt mit allem zusammen.“ Ein interessanter Ansatz des Verwaltungschefs, um auf die vielen Querverbindungen scheinbar singulärer Themenbereiche aufmerksam zu machen. Stichwort Gemeindeentwicklungs-Konzept. Das wird der Leitfaden für die Zukunft. Der Prozess läuft derzeit. Wenn er abgeschlossen sei, „müssen wir den sich daraus ergebenden Weg auch gehen“, nicht vorschnell, sondern überlegt und mit fortlaufender Nachjustierung, so Seidel bei der Einbringung des Haushaltsplan-Entwurfs am Dienstagabend im Gemeinderat. Ein Etat, der erstmals die 20-Millionen-Euro-Grenze knackt.

Nachvollziehbar führte Seidel die vielen Enden der unterschiedlichen Fäden zusammen. Etwa den des Bereichs Wohnen. Laut IT.NRW werde die Gemeinde in den nächsten 20 Jahren um 13 Prozent wachsen. „Eine große Herausforderung, aber auch eine ganz große Chance. Das birgt Potenziale, die wir heben müssen.“ Wohnraum sei zu schaffen – über Bestandsnutzung, Nachverdichtung und neue Baugebiete. Neue Wohnformen für eine ältere Gesellschaft seien gefragt. Daneben sei die Gemeinde „für die Jüngsten weiterhin zukunftsfähig zu gestalten“, sprich die Erhaltung des vielfältigen Angebots von KiTas, Grundschulen und Verbundschule. Weitere Gewerbeflächen in beiden Ortsteilen seien erforderlich, um Unternehmen Entwicklungsperspektiven zu bieten, neue Betriebe anzusiedeln und Arbeitsplätze vor Ort zu sichern. „Auch wenn sich die Flächenakquise sehr schwierig gestaltet, geben wir nicht auf.“ Ein attraktiver Ortskern wiederum sei bedeutsam für Einzelhandel und Gastronomie. „Nur gemeinsam mit den Bürgern und den Betrieben können wir als Gemeinde unseren Ortskern attraktiv halten bzw. attraktiver machen.“

Seidel spannte den Bogen noch viel weiter. Als „Chef der Feuerwehr“ sei er nicht nur stolz auf die rund um die Uhr für die Sicherheit engagierte Truppe inklusive First Responder, sondern müsse auch deren Einsatzfähigkeit stets im Blick behalten. Das betrifft anzuschaffende Fahrzeuge – drei im nächsten Jahr – und Geräte, aber auch die festen Einrichtungen. „Wir werden prüfen müssen, inwieweit die Standorte unserer Feuerwehrgerätehäuser den Herausforderungen der Zukunft gewachsen sind. Dabei werden wir die Frage stellen, ob wir sie ertüchtigen und umgestalten können oder ob sogar eine Verlagerung in Frage kommen muss.“ Das Thema Digitalisierung, „eine große Aufgabe“, betrifft die Schulen ebenso wie die Gemeindeverwaltung und werde sich in den Haushaltsplänen niederschlagen; „denn wir werden das Ganze mit viel Geld unterfüttern müssen“. Klimaschutz und Ressourcenschonung seien trotz bisheriger Aktivitäten weiter ein wichtiges Handlungsfeld. „Hierbei wird es weniger darum gehen, symbolträchtige Erklärungen abzugeben oder Resolutionen zu beschließen, sondern konkrete Maßnahmen durchzuführen“, betonte Seidel mit einem Seitenhieb auf die Grünen und deren Forderung nach einer Klima-Notstand-Resolution. Bausteine der Zukunft seien zudem die Fortsetzung der bislang erfolgreichen Integration von geflüchteten Menschen (Nach gut absolvierten Etappen „liegen sicherlich noch etliche Abschnitte vor uns.“), weiterhin die Stärkung des vor Ort lebendigen Ehrenamtes („Würde der Ehrenamtssektor von heute auf morgen zusammenbrechen, müssten diverse Angebote stark zurückgefahren werden; denn das könnte die öffentliche Hand nicht finanzieren.“) und die interkommunale Zusammenarbeit.

Nicht zu vergessen die Finanzen. Sorgsamer Umgang mit selbigen, Ausgaben überprüfen, neue Einnahmepotenziale sichern. Denn ohne die erforderlichen Mittel kann man keine großen Bilder malen. Erst recht keine Meisterwerke.