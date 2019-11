Waren es damals noch elf Enkelkinder, über die sich die beiden freuten, hat sie die Enkelschar auf zwölf erhöht. Fünf Urenkel haben sich noch dazugesellt. „Zu einer Feier in seinem Betrieb hatte Rudolf mich damals eingeladen, und wir waren uns Anhieb sympathisch“, beschrieb Erika Lembeck die Zeit Kennenlernens. „Wir haben schon sehr früh festgestellt, dass wir hinsichtlich unserer Lebensplanung gemeinsame Ziele haben.“

Zwei Jahre später wurde dann geheiratet. „Liebe heißt nicht, sich gegenseitig in die Augen zu schauen, sondern gemeinsam in die gleiche Richtung zu blicken.“ Diesen Leitsatz haben sich Erika und Rudolf Lembeck für ihr Leben zu Eigen gemacht. Während Rudolf Lembeck beruflich sehr stark eingespannt war, hatte Erika Lembeck mit fünf Kindern und ihrer Mutter einen Acht-Personen-Haushalt zu führen.

Neben ihrem Haushalt engagierte sie sich schon früh im sozialen Bereich. „Über einen Zeitraum von fast 25 Jahren war ich im Vorstandsteam der Katholischen Frauengemeinschaft aktiv, zunächst in Nordhorn, später in Damme und zuletzt in Everswinkel.“ Bei der Seniorengemeinschaft gehört sie immer noch zum Vorstandsteam. Sie singt gerne im Kirchenchor und bekleidet dort die Funktion der Notenwartin.

Rudolf Lembeck führt ältere Menschen in seinem Bekanntenkreis noch immer an die Arbeit mit dem Computer heran. „In der letzten Zeit steht dabei vorrangig die Bedienung eines Smartphones im Vordergrund“, geht er auch hier mit der Zeit. Mit seinem Grundsatz, alle Wege in Everswinkel zu Fuß zu gehen, hat Rudolf Lembeck einen Weg gefunden, seine körperliche Fitness zu erhalten. „Uns beiden geht’s so gut, wir können uns aufeinander verlassen und helfen uns gegenseitig, wenn es nötig ist“, bringen die beiden Jubilare ihre Zufriedenheit zum Ausdruck.