Die Vorträge werden sich mit verschiedenen aktuellen und wichtigen Themen der Gesundheit und der Vorsorge auseinandersetzen, teilt die VHS mit. Kompetente und praxisorientierte Referenten vermitteln aktuelle Informationen zur klassischen Medizin; im Anschluss stehen sie den Zuhörern gerne für Fragen zur Verfügung. Die Reihe startet am Dienstag, 19. November, mit dem Vortrag von Dr. Philipp Holschneider, „In guten Händen- Moderne Handchirurgie im Josephs-Hospital Warendorf“. Es folgt am Mittwoch, 20. November, der Vortrag von Dr. Lothar Biermann, „Die Schilddrüse – Kleines Organ mit großer Wirkung“. Den Abschluss bildet am Donnerstag, 21. November, der Vortrag von Dr. Norbert Wistorf, „Das gesunde Herz – Herzerkrankungen vorbeugen und Ursachen behandeln“. Alle Vorträge beginnen jeweils um 19 Uhr und sind kostenfrei.