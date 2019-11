Grandiose Gold-Bilanz der Gerwinats

Vom ersten Jahr an ging‘s in die Gold-Ränge bei den Honigbewertungen des Landesverbandes Westfälisch-Lippischer Imker. Jahr für Jahr. Jetzt das 40. Mal. Drei Sorten (Frühtracht, Sommertracht flüssig, Sommertracht kristallisiert), drei Einreichende (Angelika und Carlheinz sowie Martin Gerwinat) und sechs Gläser. Sechs Mal Gold. Glatter Durchmarsch.

Gerwinats wahres Gold befindet sich im Glas. Feinste und reinste Qualität, die über die 40 Jahre reichlich belohnt wurde. 140 Gold-Auszeichnungen, 13 Ehrenurkunden – und damit unter den besten zehn Imkern des Landes NRW – sowie drei Mal gar der Titel „Landessieger“. Eine beispiellose Serie der Hobby-Imkerei seit der Gründung 1978. „Ich kann gar nicht mehr alles aufhängen“, lacht Angelika Gerwinat mit Blick auf den Stapel Urkunden. In der Tat, man müsste wohl anbauen, um alle Auszeichnungen an den Wänden unterzubringen.

Mit Martin Gerwinat ist der nahtlose Generationsübergang schon längst vollzogen. Der heimste bereits 1985 im Alter von 16 Jahren seine ersten Urkunden ein und sichert den Fortlauf der Erfolgsserie mit Honigprodukten höchster Qualität aus Everswinkel. Der Perfektionismus bei der Produktion liegt offenbar in den Genen. „Martin macht das weiter und hat schon tolle Erfolge erreicht“, freut sich Vater Carlheinz, der die Hygiene und starke Völker als wichtigste Voraussetzungen für eine gesunde Imkerei bezeichnet. Um Einschnitte wie etwa ein Übergreifen der Faulbrut aus anderen Orten zu verhindern, müsse man das gesamte Imkerei-Zubehör penibel sauber halten. „Dann unterstütze ich die Bienen in ihrem Reinigungstrieb.“

1 295 Lose in den drei Kategorien waren es in diesem Jahr, die an die Prüfer gingen, 677 erhielten die begehrte Gold-Bewertung. Immerhin 263 Proben fielen durch. Um unter die Top-Ten des Landes zu kommen, braucht es neben Können auch Glück. „Es sind so kleine Dinge, die passieren können und entscheiden“, weiß Carlheinz Gerwinat. „Wir haben im Prinzip den saubersten Honig, den man haben kann.“ Um unter die besten Zehn zu kommen, muss alles passen. Da kann ein kleiner einzelner Wertungspunkt entscheiden – etwa beim Invertase-Wert (Enzym der Bienen im Honig und Maß für die Qualität), macht Martin Gerwinat deutlich. „Wir sagen immer, wir sind froh, wenn wir Urkunden in Gold erreichen. Alles andere sind Geschenke“, ergänzt Carlheinz Gerwinat.

Blick in einen geöffneten Bienenstock der Imkerei Gerwinat. Foto: Klaus Meyer

Natürlich spüren auch Imker den Klimawandel und Trockenheit. Die Honigmenge lag hinter der des Vorjahres zurück. „Man merkt, dass die Bienen in der Mittagszeit nicht fliegen“, kommentiert Martin Gerwinat die heiße und trockene Periode. Bienen benötigen Wasser für die Brut und für die Kühlung im Bienenstock. Helfen denn die zunehmend angelegten Blühstreifen? „Es kommt auf die Mischung an. Die meisten Blühstreifen sind für Wildbienen, Hummeln und Schmetterlinge gedacht“, so Gerwinat. Hilfreich seien diese Flächen aber auch nur, „wenn ich den Blühstreifen über Jahre sich selbst überlasse“. Denn: Viele Hummelarten nisten im Boden – wird der umgepflügt, ist die Brut verloren. „Die Sensibilität geht in die richtige Richtung“, oft fehle es aber noch an Information, sagt Martin Gerwinat und nennt ein Beispiel: Vielfach werden im Frühjahr die Weidekätzchen-Äste für die heimische Vase oder als Dekoration für Gestecke abgeschnitten. Doch damit raube man den Bienen bei ihren ersten Ausflügen nach dem Winter die noch sehr knappe erste Nahrung in der Natur.

Gerwinats Gold-Honig hängt also von vielen Faktoren ab. 40 Jahre höchste Qualität haben für eine wachsende Kundschaft und auch für jüngere Kunden gesorgt. Honig-Freunde, so wissen Gerwinats, achten immer mehr darauf, dass der Honig aus der Region ist und keine EU-Massenware. Oder gar aus Fernost. „Honig ist nach wie vor das Lebensmittel, das am meisten gefälscht ist“, verweist Martin Gerwinat als Beispiel auf den eigentlich hochwertigen und hochpreisigen Manuka-Honig aus Neuseeland. Von dem sei aber deutlich mehr auf dem Markt als überhaupt geerntet wird . . .