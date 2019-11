Urkomische Gefühlsduseleien

Mehr als 70 Besucher hängen am Freitagabend bei Arning an den Lippen der Akteure Oliver Pauli , Benjamin Häring und Christian Berlin . „Wir wissen absolut nicht, was heute hier so passiert“, schickt Pauli, einer der Mitbegründer von „Placebo“ voraus. Und genau so ist es auch. Das Publikum bestimmt nämlich den kulturellen Werdegang des Abends. Die Schauspieler reagieren auf Zurufe. Und wie.

Um die Stimmung auf den Höhepunkt zu bringen, wird ein Wellenbeauftragter erkoren. Werner aus der ersten Reihe soll, wenn es besonders spaßig ist, die Welle im Saal ausrufen. Dann strecken alle die Hände gen Himmel. Dass dieses Prozedere an diesem Abend ziemlich oft vonstatten geht, ist klar, und ein eindeutiger Beweis dafür, wie großartig die Akteure sind. Musikalisch werden sie dabei unterstützt von Philip Ritter, der für den musikalischen Part am Keyboard zuständig ist, während sich seine Mitstreiter gegenseitig kongenial die Bälle zuwerfen und ihre Zuschauer vollends begeistern mit ihrer unglaublichen Spontanität.

„Wir brauchen einen Lebenstraum für die nächste Szene. Aber erst rufen, dann denken. Das ist das Motto heute“, weist Benjamin Häring die Zuschauer zunächst von der kleinen Bühne aus an. Die lassen sich nicht lange bitten. „Kneipe haben und reich werden“, ist am lautesten herauszuhören.

Und schon legen die drei los. Ein Vater (Oliver Pauli) drängt seinen Sohn zum Medizinstudium. Der will aber lieber Gastronom sein und eröffnet heimlich eine Kneipe – natürlich im schönen Everswinkel. Papas Kumpel (Benjamin Häring) bekommt das spitz und erpresst den frisch gebackenen Wirt. 1000 Euro soll der ihm zahlen. Am Ende freut Papa sich über einen Ferrari vom Sohnemann, weil der nun mit der Kneipe stinkreich geworden ist. Witzig ist hier auch, dass drei ausgewählte Zuschauer nach einem bestimmten Ton, den Verlauf der Szenen verändern, indem sie mit Handzeichen die Schauspieler auswechseln.

Jetzt wollen die Theaterfreunde im Saal eine Taufe sehen. Oliver Pauli will sich dem kirchlichen Zeremoniell unterziehen. Aus Liebe zu Tiffanie, die er zur großen Freude der Zuschauer auch noch selbst verkörpert, ist er zurück in sein Dorf gekommen. Ein absoluter Brüller ist Christian Berlin als Synchronübersetzer für Gebärdensprache. Pauli erzählt von seinem Urlaub nebst Gattin. Seine Frau sei ein Ziege, sagt der Redner etwa und Berlin fällt augenblicklich kauend auf die Knie. „Und eine blöde noch dazu“, ergänzt der Sprecher. Mit einem dummen Gesichtsausdruck und einem Schlag auf die Wange macht .Christian Berlin das deutlich. Zum Kreischen komisch. Das Publikum lacht aus vollem Herzen. Mit rasantem Tempo, jeder Menge Witz, bemerkenswerten Gesten und großartiger Mimik verzaubern die vier ihr Publikum. Ein toller Abend mit ganz viel Humor. Bitte mehr davon.