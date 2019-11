Mahnung zur Wachsamkeit in heutiger Zeit

Am Volkstrauertag , der in Everswinkel seit einigen Jahren vom Offizierskorps des Bürgerschützen- und Heimatvereins gestaltet wird, versammelten sich Vertreter der Vereine und der Gemeinde vor der St. Magnus-Kirche. Musikalisch wurde die Gedenkveranstaltung durch das Blasorchester Everswinkel und den Männergesangverein unterstützt.

Bevor ein Kranz zum Gedanken an die Opfer von Krieg und Terror in der Marienkapelle niedergelegt wurde, sprach Bürgermeister Seidel mit ernster Mine zu den Anwesenden. Dabei erinnerte er sowohl an die Opfer des Ersten und Zweiten Weltkriegs als auch an die zahllosen Toten durch die SED-Diktatur in der ehemaligen DDR. Dabei unterstrich er immer wieder, wie wichtig die Demokratie sei, in der die Deutschen leben. „Vor 100 Jahren wurde mit der Weimarer Republik die erste Demokratie auf deutschem Boden gegründet. Uns sollte immer bewusst sein, dass viele Menschen in anderen Ländern der Welt auch heute noch unter Diktaturen leiden. Und dass vor weniger als 100 Jahren auch auf deutschem Boden einem Diktator Raum und Macht gegeben wurde.“ Seidel erinnerte mahnend an den Beginn des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren und gedachte der Opfer des Holocausts und der Nazi-Diktatur. Auch den Mauerfall ließ er in seiner Ansprache nicht unerwähnt. Bis vor 30 Jahren sei Demokratie nämlich für einen Teil der Deutschen keine Selbstverständlichkeit gewesen.

Das Offizierskorps des BSHV ist Ausrichter der Gedenkveranstaltung und hatte in einem Aufruf Bürger und Vertreter von Vereinen zur Teilnahme eingeladen.

Für den Bürgermeister ist das Gedenken an die Opfer von Krieg und Gewalt zugleich Anlass, einen Blick in die Gegenwart zu werfen. „Heute leben wir in einer Zeit und hier in Deutschland in einer Gesellschaft, wo viele Menschen Krieg Gott sei Dank nur noch aus den Geschichtsbüchern kennen. Wenn auch nicht immer gleichmäßig, so ging es stetig bergauf mit Wohlstand und Frieden in unserem Land“, sagte er, fügte aber hinzu: „Manchmal frage ich mich angesichts der wachsenden Unzufriedenheit und vieler populistischer Äußerungen, ob sich die Menschen des Glücks, in einem der stabilsten und sichersten Länder auf dieser Welt zu leben, überhaupt noch bewusst sind.“ Und er warnte: „Wir müssen wachsam sein, denn wenn Vorurteile, Neid und Unzufriedenheit wieder auf dem Vormarsch sind, geht die Saat des Krieges wieder auf.“