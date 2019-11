Thomas Beumers , musikalischer Leiter und Dirigent des BOE, hatte die insgesamt zwölf Stunden Gesamt- und Registerproben an den zwei Tagen sehr gut vorbereitet. In den nächsten Wochen wird nun am „Feinschliff“ gearbeitet. Das Orchester freut sich schon, die Stücke am dritten Advent-Wochenende zu präsentieren.

Die Konzerte in der Festhalle finden am 14. (19.30 Uhr) und 15. Dezember (17 Uhr) statt. Der Kartenvorverkauf für die Jahreskonzerte läuft. Tickets gibt es bei Schreib- und Spielwaren Föllen sowie aktiven Musikern des Haupt- und Jugendorchesters zum Preis von zwölf Euro; Kinder und junge Erwachsene unter 18 Jahren zahlen sieben Euro. Die Kartenbestellung ist auch per E-Mail an konzert@blasorchester-everswinkel.de möglich.