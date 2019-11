Grundschule in der Zwickmühle

Kritisch angemerkt wurde dabei von Bürgermeister Seidel , dass im Bereich der Flüchtlingskosten sowohl bei den Pauschalen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) als auch bei der Integrationspauschale Verbesserungsbedarf bestehe. Der Bund habe zudem seine Integrationsmittel reduziert. Hier müsse nachgebessert werden.

„Die Integrationsarbeit wird vor Ort geleistet. Hier hat das Land eine Verantwortung gegenüber seinen Kommunen und muss sich entweder beim Bund für eine auskömmliche Finanzierung einsetzen oder diese selbst leisten“, machte Seidel deutlich. Die FlüAG-Pauschalen müssten endlich dem Ergebnis des Gutachtens der Uni Leipzig angepasst werden. Hagemeier , so heißt es in der Presseinformation der Gemeindeverwaltung, habe Unterstützung zugesichert. „Gerade in Everswinkel wird hervorragende Integrationsarbeit geleistet, wovon der Integrationspreis des Bundesinnenministeriums zeugt. Ich werde mich in der CDU-Landtagsfraktion für Lösungen bei den Flüchtlingskosten einsetzen.“

Allerdings sei ein Ziel für die Landesregierung unumstößlich: „Es werden im Jahr 2020 keine neuen Schulden auf Kosten kommender Generationen aufgenommen.“ Mit dem Haushaltsentwurf 2020 richte die NRW-Koalition den Fokus erneut auf mittel- bis langfristige Investitionen in die Zukunft des Landes. Das Land habe in dieser Legislaturperiode bereits 542 Millionen Euro Schulden abgebaut.

„ Für eine Eigenständigkeit müssten wir zweizügig werden. Das geben die Räumlichkeiten gar nicht her. " Bürgermeister Sebastian Seidel

Auch die Situation des Grundschulstandorts Alverskirchen besprachen die Kommunalpolitiker mit ihrem Gast aus dem Landtag. „Die Herausforderung für den Standort Alverskirchen ist gemäß der Beschlusslage des Rates in erster Linie, für jedes Schuljahr eine Eingangsklasse bilden zu können“, skizzierte der Bürgermeister die Ausgangslage. Leider werde die Grundschule Alverskirchen in den nächsten Jahren die Mindestschülerzahl von 92 für die Eigenständigkeit einer Grundschule unterschreiten. Weil die Schülerzahlen im Folgenden sinken, würde dies dazu führen, dass die Schule ein Teilstandort eines Grundschulverbunds mit der Grundschule Everswinkel würde. Aus Seidels Sicht müssten aber die Perspektiven für eine Wiedererrichtung verändert werden, denn selbst wenn in Zukunft wieder einmal die Gesamtzahl von 92 Schülern überschritten würde, hätte das nicht den Wiedererwerb der Eigenständigkeit zur Folge. „Für eine Eigenständigkeit müssten wir zweizügig werden. Das geben die Räumlichkeiten gar nicht her“, drückte Seidel sein Bedauern über diese Regelungen aus.

„Diese Aufgabe nehme ich gerne mit nach Düsseldorf und hoffe, dass ich damit Gehör finde“, war Hagemeiers erste Reaktion. Derzeit sei der Schulbereich stark im Fokus. 2020 würden rund 1 200 Stellen für Lehrer eingerichtet. Insbesondere die Neuausrichtung der schulischen Inklusion auf einer soliden Basis werde vorangetrieben, indem 840 zusätzliche Stellen geschaffen würden.