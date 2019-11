Everswinkel -

Ihre Türen öffnet die Freie Waldorfschule Everswinkel am Samstag, 23. November, und lädt an diesem Tag zu ihrem beliebten vorweihnachtlichen Basar ein. Wie in jedem Jahr am Samstag vor dem ersten Advents-Wochenende erwartet die Besucher von 11 bis 17 Uhr ein vielfältiges Programm auf dem festlich geschmückten Gelände der Waldorfschule.