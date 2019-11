20 000 Bewegungen pro Tag

Everswinkel -

Schwache Resonanz beim Start der 6. Everswinkeler Gesundheitswoche: Ungewohnt wenig Besucher fanden am Dienstagabend den Weg zur Auftaktveranstaltung im Rathaus. Alle zwei Jahre veranstaltet die Volkshochschule in Kooperation mit dem Josephs-Hospital Warendorf und der Gemeinde Everswinkel drei Abende rund um aktuelle Gesundheitsthemen. Die Schwerpunkt-Themen variieren dabei stark und locken normalerweise zwischen 40 und 70 Interessierte an. Am Dienstag nicht.