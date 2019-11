Zahlreiche Familien nutzen die erstmalige Gelegenheit, am Sonntagnachmittag einen Familienfilm in der Kirche St. Magnus anzusehen. Bei guter Unterhaltung mit einem spannenden Film mit vielen magischen Elementen vergingen die eineinhalb Kinostunden am Nachmittag für Kinder und Erwachsene wie im Fluge.

Die Atmosphäre beim zweiten Kino-Termin am Abend um 18 Uhr war sehr viel ruhiger, aber überaus faszinierend. Papst Franziskus ‘ Worte wirkten in der St. Magnus-Kirche mit solcher Intensität, dass die zahlreichen Zuschauer gebannt das Geschehen verfolgten. In der beinahe dunklen Kirche und gemeinsam mit vielen anderen Zuschauern war die Film-Dokumentation über Papst Franziskus ein intensives Erlebnis und wirkte oft wie eine direkte und tief berührende Ansprache. Viele Zuschauer äußerten im Anschluss den Wunsch nach einer Wiederholung des „Kinos in der Kirche“. Organisiert wurde die Aktion vom Spendenausschuss für die Renovierung der St. Magnus-Kirche. Die Organisatoren freuten sich über die große Zuschauerzahl und den Spendenerlös für die Kirchenrenovierung.