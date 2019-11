Haftstrafen für zwei Angeklagte gefordert

Everswinkel/Münster -

Eine Haftstrafe von sechs Jahren und sechs Monaten beantragte die Staatsanwaltschaft in ihrem Plädoyer am Mittwoch im Prozess gegen einen 38-jährigen Mann aus Münster, der wegen schwerem sexuellen Missbrauch vor der Großen Strafkammer angeklagt ist. Neben diesem Hauptangeklagten sind zwei weitere Männer – einer aus Everswinkel, der andere aus Münster – angeklagt. Auch sie rückten in den Blick der Staatsanwaltschaft.