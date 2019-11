„Die Schilddrüse – Kleines Organ, große Wirkung“, so lautete der Titel des zweiten Mediziner-Vortrags im Rahmen der 6. Everswinkeler Gesundheitswoche. Dozent und Oberarzt Dr. Lothar Biermann verschaffte den Zuhörern im Rathaus zunächst einen Überblick.

Dass die Schilddrüse ein wichtiges Organ für den Stoffwechsel ist, veranschaulichte der Mediziner, der derzeit am Warendorfer Josephs-Hospital als Chirurg tätig ist, gleich zu Beginn der Veranstaltung. Anhand historischer Daten und Bilder machte er deutlich, dass Menschen mit erkrankter Schilddrüse schon immer in der Gesellschaft zu finden waren. So zeigte er dem Plenum unter anderem Bilder aus dem Mittelalter, auf denen Menschen mit großen Kröpfen zu sehen waren. Ein Kropf entstünde, wenn sich die Schilddrüse durch Gewebevergrößerungen nach außen ausbreitet. Zu sehen ist dann eine Anschwellung am Hals. Die häufig zu sehende Kropfbildung in der fernen Vergangenheit erklärte Biermann mit dem Jodmangel. „Kaum ein Lebensmittel, ausgenommen von Fisch, hat ausreichend Jod, um den täglichen Bedarf zu decken“, machte der Chirurg deutlich. Hierzulande würde deshalb etwa Salz mit Jod angereichert.

Das Bild zeigt beispielhaft eine krankhaft vergrößerte Schilddrüse, bezeichnet als „Struma“. Foto: Wikimedia.org

Die knapp zwei Dutzend interessierten Zuhörer erfuhren von dem Oberarzt allerlei Wissenswertes über mögliche Erkrankungen der Schilddrüse. Etwa die Über- oder die Unterfunktion. Mögliche Symptome einer Überfunktion seien beispielsweise Herzrasen, Gewichtsverlust, Nervosität, oder Schlafstörungen. „Die Liste der möglichen Symptome einer Überfunktion ist sehr lang, die Schilddrüse kann einiges anrichten“, bilanzierte der Referent.

Zu den Symptomen der Unterfunktion zählten etwa eine veränderte Haar- oder Hautstruktur, Schwächegefühl oder eine Kälteempfindlichkeit. Auch die Knötchenbildung war Thema des Vortrags. „Etwa jeder vierte Mensch hat Knoten in der Schilddrüse. Aber es geht nicht von jedem Knoten eine Gefahr aus“, so Biermann. Auch wenn ein Knoten als bösartig eingestuft würde, seien die Heilungschancen extrem gut.

Wer glaubt, dass seine Schilddrüse nicht einwandfrei funktioniert, sollte laut Biermann zunächst seinen Hausarzt aufsuchen. „Wenn dieser dann etwas feststellt, wird er den Patienten an einen Nuklearmediziner überweisen.“ Im Anschluss an den informativen Vortrag hatten die Anwesenden die Möglichkeit, dem Experten Fragen zu stellen. Ein Angebot, das gerne angenommen wurde.