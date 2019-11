Kleiderkammer spendet an KiTa

Everswinkel -

Es sind nur kleine Beträge, die bei Abgabe von Kleidung in der Kleiderkammer der Katholischen Frauengemeinschaft in Everswinkel eingenommen werden. Aus diesem „wenig“ wird ein „viel“, wenn diese Angebote auch zahlreiche Abnehmer finden. „Wir können so regelmäßig karitative Einrichtungen mit einem ansehnlichen Betrag unterstützen“, freut sich deren Leiterin Sigrid Kiel.