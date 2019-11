„Full house“ rund um den Bücher-Tisch

Das Angebot war wie immer breit gefächert. Es gab die bewährten Krimi-Autoren wie Jo Nesbo mit seinem neuesten Fall für den Ermittler Harry Hole unter dem Titel „M-Messer“ wie auch Martin Walker mit seinem Roman „Menu surprise – Der elfte Fall für Bruno, Chef de Police“. Für Leser, die weniger Gänsehaut schätzen, wurden vom bewährten Bücherei-Team Hannelore Mielisch, Daniela Zech und Dorette Leopold weitere lesenswerte Romane vorgestellt. Richtige Schmöker für den gemütlichen Abend auf dem Sofa bei einer Tasse Tee hatte Daniela Zech vorbereitet. Sie empfahl „Das Schmetterlingszimmer“ von Lucinda Riley und „Es wird Zeit“ von Ildikò von Kürthy, der bekannten Bestseller-Autorin; vielen Leserinnen bekannt durch ihre häufigen Kolumnen in der „Brigitte“.

Gleich zwei Autoren aus dem skandinavischen Raum stellte Leopold vor. Der schwedische Autor Mattias Edvardsson beschrieb in seinem spannenden Roman „Die Lüge“ das Psychogramm einer zunächst ganz normalen Familie, bestehend aus dem Vater, einem Pastor namens Adam, der Mutter Ulrika, einer karrierebesessenen Anwältin und der aufmüpfigen Tochter Stella. In einem Gerichtsverfahren wegen Mordanklage beginnt die Fassade dieser Familie zu bröckeln. Der Pastor, ein integrer und geschätzter Mann, stellt seiner 19-jährigen Tocher ein falsches Alibi aus, um sie zu beschützen. Diese Tochter aber ist bei weitem nicht so harmlos, wie sie scheint.

Etwas ruhiger geht es in dem neuesten Roman des Norwegers Per Petterson zu mit dem Titel „Männer in meiner Lage“. Petterson ist auch der Autor des 2003 erschienenen Bestsellers „Pferde stehlen“, ein Buch, das mittlerweile erfolgreich verfilmt wurde. „Männer in meiner Lage“ beschreibt die einsame und trostlose Wirklichkeit eines geschiedenen Mannes, eines Schriftstellers, dem nichts geblieben ist außer den gelegentlichen Besuchen seiner drei Töchter. Er ist ruhelos, deprimiert und findet erst wieder zu sich selbst, nachdem er als Vater bei einer Erkrankung seiner ältesten Tocher gefordert und gebraucht wird.

Interessant war die Tatsache, dass sich gleich drei Bücher des Abends mit einem Stück deutscher Geschichte befassten und das in ganz unterschiedlicher Darstellung. Da gab es das schmale Bändchen von Sophie von Bechtolsheim, der Enkelin des Hitler-Attentäters Schenk, Graf Stauffenberg, der seinen Versuch, den Diktator zu töten, mit dem Leben bezahlen musste. „Mein Großvater war kein Attentäter“, so der etwas trotzig klingende Titel, in dem die Enkelin noch einmal viele Beweggründe ihres berühmten Großvaters offen legt. Ganz begeistert war Angelika Brandt von dem Buch „Ihre Seite der Geschichte“ von der Autorin Heike Specht. Dieses Buch wurde den „First Ladies“ von Deutschland gewidmet, den Frauen der Bundespräsidenten und den Kanzler-Gattinnen, angefangen von 1949 bis in die Gegenwart. Brandt betonte, dass diese Frauen trotz ihrer Bildung oft wenig Anerkennung erfahren, immer in der zweiten Reihe gestanden und sich dennoch immer ehrenamtlich in Stiftungen engagiert hätten. Seit der Gründung des Müttergenesungswerks im Jahr 1950 in Berlin durch die Frau des ersten Bundespräsidenten, Elly Heuss-Knapp, geht auch die Schirmherrschaft dieser Stiftung immer an die Frau des amtierenden Bundespräsidenten über. Dieses Buch offenbart viele interessante und wenig bekannte Details, häufig mit der Politik unseres Landes verknüpft. Ein überaus lesenswertes Buch, befand Brandt.

Auch ein Stück Vergangenheit beschäftigte die norddeutsche Autorin Helga Bürster, die mit dem Roman „Luzies Erbe“ die Lebensgeschichte ihrer Großmutter aufarbeitet. Diese hatte als junges Mädchen in den Jahren des Zweiten Weltkriegs ein Liebesverhältnis mit einem polnischen Zwangsarbeiter begonnen, der dem Hof ihres Vaters zugeteilt worden war. Aus dieser Beziehung entstanden zwei Töchter. Beziehungen mit Fremdarbeitern galten in der Zeit des Nationalsozialismus als Rassenschande, weswegen darüber der Mantel des Schweigens innerhalb der Familie verhängt wurde.

Den Abschluss dieses Dämmerschoppens gestaltete Daniela Zech mit der Vorstellung des Buches von Maja Lunde „Die Geschichte des Wassers“. Der Roman schildert in zwei Zeitebenen, der Gegenwart und der nahen Zukunft von 2041, welche Folgen ein respektloser Umgang mit dem lebensnotwendigen Nass haben wird. In der Gegenwartsschilderung soll ein Gletscher an der Westküste Norwegens abgebaut und das Eis verkauft werden; in der Zukunftsschilderung beschwört sie die angespannte Lage in einem Flüchtlingscamp in Frankreich. Hierher haben sich Menschen geflüchtet, in deren Region Buschbrände wüten und wo der rettende Regen seit Jahren ausgeblieben ist. Dieser Roman ist nach „Die Geschichte der Bienen“ der zweite Band des Klimawandel- Quartetts der norwegischen Autorin Maja Lunde. Der dritte Band erschien im Oktober unter dem Titel „Die letzten ihrer Art“.

Nach den Buchvorstellungen ergriffen viele Zuhörer die Gelegenheit, bei einem Glas Wein über die Bücher zu diskutieren und den Literaturabend abzurunden.