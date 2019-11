Viel los im Jubiläumsjahr

Zuvor hatte Josef Beuck von den vielen Aktivitäten innerhalb des Heimatvereins erzählt. Gerade das nun fast abgelaufene Jahr hatte es nämlich in sich. „Das Jahr zählt wohl zu den schönsten, erfolgreichsten und erlebnisreichsten unserer Vereinsgeschichte“, bemerkte Beuck nicht ohne Stolz. Schließlich, so der Chef des Heimatvereins weiter, hätten sie gleich doppelten Grund zum Feiern gehabt. Zum einen kann der Heimatverein auf 30 Jahre seit seiner Gründung zurückblicken. Das zweite Jubiläum beging das Mitmachmuseum „Up’n Hoff“. Seit 15 Jahren wird hier gewebt, gebacken und natürlich gefeiert. In diesem Jahr stand das Museum ganz im Zeichen von „Flachs zu Leinen“. „Die Flachsernte war allerdings nicht ganz so gut“, musste Josef Beuck einräumen und erklärte, der „gefräßige Hase“ sei wohl schuld. Dennoch hätten sie für 2020 genug Material und würden das Thema auch weiterhin in den Vordergrund stellen.

Besonders stolz ist Beuck auf den Besuch von Wilderich zu Droste Hülshoff, der als Nachfahre der Dichterin Annette von Droste zu Hülshoff am Kreisheimattag sein Buch „900 Jahre Droste zu Hülshoff“, präsentierte. Die Teckelschau in Kooperation mit dem Hegering soll, ob der positiven Resonanz, im kommenden Jahr wiederholt werden.

Es gab im Mitmachmuseum vier Veranstaltungen, die alle mehr als gut besucht waren. Darunter der „Classic-Day“, der ein echter Besuchermagnet war, ebenso wie die Vorführung eines Holzschuhmachers, die Präsentation der Schmiede und die Veranstaltung unter dem Motto „Stoffe weben und färben“. Mittlerweile verfügt das Museum über vier Webstühle.

Nachdem Kassenwart Markus Elberich von einer guten finanziellen Lage berichten konnte, bedankte Josef Beuck sich bei Bernhard Börding, der gemeinsam mit dem Backteam großartige Leistungen vollbringt. „Ohne euch sähe es düster aus“, meinte der Vorsitzende und erzählte dann, dass das Orga-Team Leute brauche, denn es würde bald an seine Grenzen stoßen.

Am Ende wurde noch vom Neuaufbau der Remise gesprochen. Die wurde in Alverskirchen abgebaut und soll nach den behördlichen Genehmigungen nun in Everswinkel wieder aufgebaut werden. Für das Projekt wurde den Heimatfreunden schon 2000 Euro aus dem Fördertopf „Heimatscheck“ zugesichert.

Die Besucher können sich zudem im kommenden Jahr wieder auf viele Aktivitäten seitens des Heimatvereins freuen. Das schickte Beuck noch voraus: Arbeiten mit Blaudruck, Körbe flechten und Kunst mit der Motorsäge.