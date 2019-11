Halle gleich mit der Türöffnung gestürmt

Everswinkel -

Während sich die Mutter-Kind-Märkte alle im August und September ballen, freuten sich viele Familien auf den Kinder-Flohmarkt der SPD in der Festhalle in Everswinkel. Die Veranstaltung blickt auf eine 29-jährige Tradition zurück. Die Organisatoren Maria und Dr. Wilfried Hamann vom Ortsverband freuen sich jedes Jahr über eine Vielzahl an Besuchern. „Wir hatten dieses Jahr unglaublich viele Anmeldungen. Damit hätten wir die Halle zwei Mal füllen können“, verriet Hamann.