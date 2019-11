„Die Einstellung von Geldern im Haushalt für die Ausweisung neuer Bau- und Gewerbegebiete fand große Zustimmung in der Fraktion“, berichtet der stellvertretende Bürgermeister Burchard Schlüter . „Wir wollen alle Schulen in unserer Gemeinde zukunftsfähig gestalten“, betont Kirsten Heumann, sachkundige Bürgerin der FDP . „Daher begrüßen wir die Ausgaben für die Erarbeitung eines Raumkonzepts für die Grundschule Everswinkel sowie für die Digitalisierung aller Schulen in unserer Gemeinde.“

Die Steuereinnahmen würden weiter sprudeln in Everswinkel. Im zweiten Jahr in Folge gab es Rekordeinnahmen bei der Gewerbesteuer, so dass ein Überschuss von rund 500 000 Euro erwirtschaftet wurde, machte Haushaltsexperte Peter Riggers deutlich. Die Steuersätze lägen aber nach wie vor über dem Landesdurchschnitt. Mit Bedauern nahm die Fraktion zudem zur Kenntnis, dass die Müllgebühren 2020 aufgrund steigender Deponiekosten um etwa zehn Prozent erhöht werden dürften. Dies sei erneut ein Griff in die Taschen aller Bürger. „Wir sollten die finanziellen Spielräume im Haushalt nutzen, die Steuern senken und die Privathaushalte sowie Gewerbetreibenden entlasten“, forderte der Fraktionssitzende Peter Friedrich.