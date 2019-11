Everswinkel -

„Genussvoll glauben – ein biblisches Whisky-Tasting“. So ist die Veranstaltung überschrieben, zu der die Evangelische Kirchengemeinde in Everswinkel am 13. Dezember um 19 Uhr in den Gemeindesaal der Johannes-Kirche einlädt. „Das Wort Whisky kommt aus dem Gälischen ,Uisge beatha‘ und bedeutet nichts anderes als ,Wasser des Lebens‘“, stellt Pfarrer Stefan Döhner den Bezug zur Bibel her.