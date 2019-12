Die große Sehnsucht nach der Ferne

Wie war es letztens in der Südamerika? Wie sind die Wälder in Australien? Wie gestaltet sich das Alltagsleben in Indien? Jeder fange auf seine Weise an. Manchen Menschen reiche der Urlaub nicht mehr, und sie wollen mehr erleben. Manche fahren mal bei Freunden mit, und wieder andere lesen davon in der Zeitung. „Nur etwas bewegt die Teilnehmer unseres Erzählsalons: Die Sehnsucht nach der Ferne. Zu reisen um neue Orte zu entdecken ist wahrhaftig eines der schönsten und aufregendsten Dinge im Leben. Die Teilnehmer hat das Fernweh gepackt. Sie erzählen von tollen Reisen und den Menschen, die sie kennengelernt haben“, heißt es in der Veranstaltungsankündigung des Katholischen Bildungswerks beschrieben.

Die fünf Erzähler und Erzählerinnen sind Josef Cremann, Kerstin Fögeling, Marlies Hoffmann, Ilse Klaverkamp und Leon Querdel. Sie berichten, was sie motiviert hat, in andere Länder aufzubrechen. Persönlich erlebte Geschichte steht bei dieser Veranstaltungsform im Vordergrund. Der Ausklang findet bei einem Imbiss und Getränken statt.

Die Veranstaltung beginnt am 6. Dezember um 19 Uhr im Pfarrheim. Der Eintritt beträgt acht Euro. Anmeldungen sind bis kommenden Mittwoch, 4. Dezember, im Spiel- und Schreibwaren-Geschäft Föllen, ✆ 6 50 30, und über die Mail-Adresse info@kbw-everswinkel.de möglich.