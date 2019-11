Nach eifrigem Bemühen und dank vieler helfender Hände sind alle Spenden gesammelt, alle Einkäufe getätigt und alle Päckchen gepackt worden. Durch die Vielzahl der Spenden sowie durch die großzügige Unterstützung der Kleiderkammer, zahlreicher privater Spender und vieler fleißiger Helfer konnten sich die Organisatorinnen von der Evangelischen Frauenhilfe und von der Katholischen Frauengemeinschaft über 215 Päckchen freuen, die sich schließlich im Bischofshäuschen am Kirchplatz stapelten. „Ein voller Erfolg“, freuen sich die Frauen. Am Dienstagabend wurden die Pakete von den Helfern der Aktion „Kleiner Prinz“ aus Warendorf mit dem Lkw abgeholt und traten am Mittwoch direkt den Weg nach Rumänien an, um vor Ort unmittelbar an die Waisenhäuser verteilt zu werden.