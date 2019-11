Der Eintritt war frei, es wurden Spenden erbeten. Nun streben BOE-Haupt- und -Jugendorchester die eigenen Jahreskonzerte in der Festhalle an. Am Samstag, 14. Dezember, beginnt das Konzert um 19.30 Uhr, im Anschluss wird ein DJ für Stimmung sorgen und zum Verweilen einladen. Am Sonntag, 15. Dezember, beginnt das Konzert um 17 Uhr. Einlass ist jeweils eine Stunde vorher. Der Kartenvorverkauf läuft bei Schreib- und Spielwaren Föllen und bei allen aktiven Musikern des Haupt- und Jugendorchesters zum Preis von 12 Euro (Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre sieben Euro). Tickets gibt‘s ebenfalls per Mail an konzert@blasorchester-everswinkel.de.