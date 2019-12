Festhalle unter Dampf

Die Gründungsmitglieder Thomas Kraß (Keyboards), Gitarrist Christian Schmölzing und Schlagzeuger Tobias Niester gingen dann auf die Suche und sind nun wieder ein Sextett. Mit Sängerin Steffi Waltering, Bassist Matthias Teuber und Gitarrist Nils Surkamp wurde beim jüngsten Theaterfest in Warendorf die Bühne zum Beben gebracht, sozusagen als „Comeback“. Im kommenden Jahr, am 17. Januar möchte die Band abermals die Festhalle erobern. Um 19.30 Uhr soll es losgehen. „Dieses Mal treten wir zwar wieder als Organisator auf, gehen aber an dem Abend in die ‚zweite Reihe‘, da wir uns einen ganz besonderen Headliner eingeladen haben“, erklärt Kraß.

Mit der Band „Healer“ aus Münster um Profisänger Michael Scheel konnte eine Band gewonnen werden, die sich ganz dem klassischen Rock verschrieben hat. Genau wie „Rocktory“, werden sie ausschließlich eigene Songs präsentieren. Das aktuelle „Healer“-Album „Heading for the Storm“ konnte in Fachzeitschriften, auch über Deutschland hinaus, hervorragende Kritiken einfahren, freut sich Kraß.

Der Kartenvorverkauf ist gerade gestartet. Tickets können jetzt zum Preis von zwölf Euro (neun Euro für Schüler und Studenten) im Spiel- und Schreibwaren-Geschäft Föllen in Everswinkel erworben werden. „Somit hat man auch gleich ein ideales Weihnachtsgeschenk. Auf dass die Festhalle voll werde“, hofft Kraß auf großes Interesse an dem Rock-Event.

Infos zu den Bands: