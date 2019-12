Gute Stimmung im Team

Seit zehn Jahren ist Elisabeth Brinkmann dabei, eine kreative, treibende Kraft in der Bewohnerbetreuung, die ursprünglich übers Ehrenamt ins Haus kam. So war es auch bei Magdalene Bureck, die mittlerweile ebenfalls seit zehn Jahren in der Betreuung hauptamtlich mitarbeitet und mit besonderer Ruhe und Herzlichkeit auf die Bewohner eingeht, heißt es in der Presseinformation des Hauses. Stephanie Ziegeldorf hat bereits ihre Ausbildung im Pflege- und Betreuungsnetzwerk absolviert und startete mit einer Unterbrechung vor zehn Jahren durch, war viele Jahre Wohnbereichsleitung im Erdgeschoss und leitet nun die Tagespflege. Sonja Müller, Wohnbereichsleitung im Obergeschoss, prägt bereits seit 15 Jahren das Haus mit ihrer besonderen Antenne fürs Wohlbefinden von Bewohnern und Mitarbeitern. Eine Institution im Haus ist seit 15 Jahren auch Altenpflegerin Birgit Wellerdiek, die sich vielfältig engagiert, unter anderem als Sicherheitsbeauftragte, als Wundexpertin und Mitglied der Mitarbeitervertretung. Seit 15 Jahren bringt sich Magdalene Wierbrügge mit Herzblut, kreativen Ideen und musikalischem Talent in die Tagespflege ein. In Abwesenheit wurde auch Margarete Ehlert (Tagespflege) gewürdigt, seit zehn Jahren im Team.