Bereits im Vorfeld waren die 50 Karten für das Weihnachts-Musical innerhalb von wenigen Tagen vergriffen – sehr zur Freude der Kolpingsfamilie, da diese Veranstaltung besonders attraktiv für Familien mit Kindern oder auch Großeltern mit Enkeln ist. Wie in den vergangenen Jahren wurde die Fahrt mit dem Bus von der Kolpingsfamilie gesponsert. „Wer schon einmal diese schöne Einstimmung auf die Adventszeit im Kurhaus Hamm erlebt hat, der weiß, wie wunderbar die Musik von Michael Wiehagen, die Choreographie von Anke Lux, der Tanz und Gesang der Musical Company sowie der Musikschule der Stadt Hamm harmonieren“, heißt es in einer Pressemeldung der Kolpingsfamilie.

Die Geschichte ist zwar allseits bekannt, jedoch haben die drei Haselnüsse, die vermenschlicht wurden, schnell die Herzen der Zuschauer erobert. Das Gegenspiel zu den Haselnüssen waren die Tauben, die sich mit den Haselnüssen einige Wortgefechte lieferten. Das Verhalten von Aschenbrödels Stiefmutter und den Stiefschwestern, welches überspitzt dargestellt wurde (unter anderem durch knallige Farben bei teilweise zu kurzen Kleidern, Perücken, übertriebener Schminke) amüsierte die kleinen und großen Zuschauer ebenfalls. Am Ende kam es, wie es kommen musste, Aschenbrödel – in einem prachtvollen weißen Ballkleid – bekam ihren Prinzen. Das Publikum war begeistert und applaudierte so lange, bis noch zwei Zugaben gespielt wurden. Im Anschluss konnten die Zuschauer noch Autogramme ergattern und die großen und kleinen Schauspieler persönlich kennenlernen.