Everswinkel -

Viele Tausend Plätzchen haben die Mitglieder des Nikolaus-Komitees gemeinsam mit Bäckermeister Marc Mundri am vergangenen Sonntag in der Backstube der Bäckerei Diepenbrock gebacken. So sind die Gespanne des Nikolaus-Komitees nun bestens gerüstet für die bevorstehenden Besuche bei den Kindern in Everswinkel und Alverskirchen am diesjährigen Nikolausabend.