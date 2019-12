Bekanntlich findet an diesem 2. Adventswochenende 7./8. Dezember, findet auf dem Everswinkeler Kirchplatz der Weihnachtsmarkt statt. Und auch in diesem Jahr ist die Katholische Kirchengemeinde St. Magnus/St. Agatha mit einem eigenen Stand vertreten, um auch ihr Projekt der Kirchenrenovierung St. Magnus zu präsentieren. Es können weitere Patenschaften für die Restaurierung übernommen werden.

Doch zurück zum „Projekt Struwen“. Damit auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kommt, hat das Organisationsteam um Agnes Franke und Bernd Henrichs jene Leckerbissen vorgesehen. „Da auch die Adventszeit eine traditionelle Fastenzeit ist, haben diese leckeren Hefeteigfladen auch hier ihren Platz“, heißt es dazu als Begründung.

Der früheste Beleg für dieses Backwerk stamme aus dem Jahr 1090. Damals habe Bischof Erp von Münster das Präbendenwesen (von mittellateinisch praebenda für „Unterhalt“ abgeleitet) in der Abtei Freckenhorst geordnet. In der darüber ausgestellten Urkunde heißt es, dass die Stiftsdamen an 25 Festtagen „ad cęnam … genus cibi, quod vulgo struua (gesprochen „struva“) dicitur“, ,also zur Mahlzeit die Art Speise, die gewöhnlich struva genannt wird‘, bekommen sollten. Der Kirchenvorstand mit Pfarrer Dr. Stefan Peitzmann und der Spendenausschuss für die Renovierung der Sankt Magnus-Kirche hoffen auf regen Zuspruch auf dem Weihnachtsmarkt.