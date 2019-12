Der „Abend der Lichter“ beginnt um 18 Uhr in der Pfarr-Kirche und endet um 20.30 Uhr. An die Besucher des Weihnachtsmarktes werden Teelichter verschenkt. Die Gemeindemitglieder sind eingeladen, in die Kirche zu gehen und ihr Teelicht vor dem Altar anzuzünden. Kerzen geben der Kirche eine meditative Atmosphäre, geistliche Gesänge und Texte laden zum Verweilen ein.

Beim „Abend der Lichter“ wird die Atmosphäre fast ununterbrochen von Liedern und Instrumentalmusik getragen. Zwischen den Liedern sind Psalmen und kurze Gebete zu hören. Es besteht zudem die Möglichkeit, aus einem Korb Bibelsprüche zu ziehen oder Fürbitten-Zettel auszufüllen, teilt die Kirchengemeinde mit..